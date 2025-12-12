Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़15 IPS officers transferred in Uttarakhand, list released, find out who transferred where
उत्तराखंड में भारतीय पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों के तबादले, ट्रांसफर लिस्ट जारी; जानिए कौन कहां भेजा गया
राज्य सरकार की तरफ से अधिकारियों का ट्रांसफर संबंधी आदेश प्रमुख सचिव शैलेश बगौली ने जारी किया। इसके अलावा सरकार ने IPS अधिकारी श्रीमती तृप्ति भट्ट को गृह एवं कारागार विभाग में अपर सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया है।
Dec 12, 2025
उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के पुलिस प्रशासन में फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस बारे में एक ट्रांसफर लिस्ट जारी करते हुए सरकार की तरफ से इन IPS अधिकारियों की नई पदस्थापना के बारे में बताया गया। राज्य सरकार की तरफ से यह आदेश प्रमुख सचिव शैलेश बगौली ने जारी किया। इसके अलावा सरकार ने IPS अधिकारी श्रीमती तृप्ति भट्ट को गृह एवं कारागार विभाग में अपर सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया है।
उत्तराखंड में भारतीय पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों के तबादले, ट्रांसफर लिस्ट जारी
