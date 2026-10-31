17 साल में 15 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं, चारधाम में 46 की गई जान
उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद का खौफनाक मंजर सामने आया है। हेलीकॉप्टर टुकड़ों में बरामद किया गया है। इस हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार सभी की मौत हो गई। पिछले 17 सालों में कुल 15 हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुए और उसमें कुल 46 लोगों की मौत हो गई।
उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद का खौफनाक मंजर सामने आया है। हेलीकॉप्टर टुकड़ों में बरामद किया गया है। इस हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार सभी की मौत हो गई। ऐसे में चारधाम रूट पर हेलीकॉप्टर हादसों के पीछे भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम और तकनीकी खराबी जैसे कई कारण सामने आए हैं। हिमालयी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलता है। अचानक कोहरा छाने, बादल और बारिश में दृश्यता शून्य हो जाती है। तेज हवाओं का रुख बदलने और माइक्रोबर्स्ट (अचानक नीचे की ओर बहने वाली हवा की तेज धाराएं) से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ मामलों में रोटर ब्लेड, इंजन या टेल रोटर में खराबी से भी हादसे हुए या आपात लैंडिंग करनी पड़ी है। बीते 17 वर्षों में 15 हेली हादसों में 46 लोगों की मौत हो चुकी है।
चारधाम यात्रा के दौरान हुए बड़े हेली हादसे
12 जून 2009: केदारनाथ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत।
21 जून 2013: जंगलचट्टी में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत।
25 जून 2013: एमआई-17 हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त, 20 जवानों की मौत।
28 जून 2013: केदारनाथ से आगे गरुड़चट्टी में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, तीन लोगों की मौत।
25 मई 2016: गुप्तकाशी में हवा में हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा, सभी यात्री सुरक्षित।
03 अप्रैल 2018: केदारनाथ में एमआई-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, कोई जनहानि नहीं।
13 मई 2019: केदारनाथ में तकनीकी खराबी से हेलीकॉप्टर में आपात लैंडिंग।
18 अक्टूबर 2022: केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा हेलीकॉप्टर गरुड़चट्टी के पास पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त, सात लोगों की मौत।
23 अप्रैल 2023: केदारनाथ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के टेल रोटर की चपेट में आने से यूकाडा के वरिष्ठ वित्त नियंत्रक की मौत।
24 मई 2024: हेलीपैड से 100 मीटर आगे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्री सुरक्षित।
17 मई 2025: केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, कोई जनहानि नहीं।
07 जून 2025: बड़ासू हेलीपैड से उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, कोई जनहानि नहीं।
15 जून 2025: केदारनाथ से आते समय गौरी माई खर्क के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सात की मौत।
24 अक्टूबर 2026: नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में तकनीकी खराबी के कारण निजी हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग।
30 अक्टूबर 2026: बदरीनाथ से देहरादून के सहस्रधारा के लिए उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर हाथी पर्वत के पास दुर्घटनाग्रस्त, छह लोगों की मौत।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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