उत्तराखंड को 1475 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्योत्सव पर उत्तराखंड को 1475.31 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं की सौगात दी। परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में 1073.11 करोड़ की 44 योजनाओं का शिलान्यास और 402.20 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्योत्सव पर उत्तराखंड को 1475.31 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं की सौगात दी। परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में 1073.11 करोड़ की 44 योजनाओं का शिलान्यास और 402.20 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनसे सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी।
ऊर्जा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यूपीसीएल की 472.33 करोड़ की 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77.93 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। वहीं, पेयजल निगम और जल संस्थान की करीब 335 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महाकुंभ-2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिहरी के डोबरा-चांठी पार्क और श्री हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के विद्युत कार्यों की आधारशिला रखी गई।
विभागवार योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास
● लोक निर्माण विभाग: 18.78 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास और 99.68 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण।
● शहरी विकास विभाग: 92.25 करोड़ की चार योजनाओं का शिलान्यास और 10.95 करोड़ की एक योजना का लोकार्पण।
● तकनीकी शिक्षा विभाग: 35.06 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास और 61.98 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण।
● पर्यटन विभाग: 43.70 करोड़ की दो योजनाओं का शिलान्यास।
● गृह विभाग: 68.27 करोड़ की दो योजनाओं का शिलान्यास।
● आवास विभाग: 10.59 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास और 12.48 करोड़ की एक योजना का लोकार्पण।
● चिकित्सा शिक्षा विभाग: 57.15 करोड़ की दो योजनाओं का लोकार्पण।
● गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग: 11.44 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास।शाह-धामी ने दी 1475.31 करोड़ की 62 योजनाओं की सौगात।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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