Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 14 साल की नाबालिग मां बनी, पॉक्सो केस में पति होगा अरेस्ट

Apr 15, 2026 09:31 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 14 साल की नाबालिग मां बनी है। पुलिस ने मामले में ऐक्शन शुरू कर दिया है। नाबाल का पति पुणे में नौकरी करता है। उसके खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा किया गया है। जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी।

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 14 साल की नाबालिग मां बनी, पॉक्सो केस में पति होगा अरेस्ट

पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने जिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। इस मामले में पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बच्ची की एक साल पहले गुपचुप शादी की गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी पति पर पॉक्सो में मुकदमा किया है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस पुणे के लिए रवाना हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, लड़की और आरोपी लड़का एक-दूसरे को स्कूल से जानते थे। दोनों ने पिछले साल मंदिर में शादी कर ली थी और बाद में पुणे में साथ रहने लगे, जहां लड़का एक निजी कंपनी में काम करता है। डिलीवरी के समय वह पुणे में ही मौजूद है और अभी तक मुनस्यारी नहीं लौटा है।

ये भी पढ़ें:बाल विवाह की शिकार 14 साल की बिटिया गर्भवती, हालात गंभीर; पति पर पॉक्सो में FIR

पति पर पॉक्सो में मुकदमा

लड़की को प्रसव पीड़ा होने पर उसके ससुराल पक्ष के लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी। मामले की जांच कर रही सब-इंस्पेक्टर बबीता टम्टा ने बताया कि POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

लड़की के माता-पिता ने दूसरी शादी रचाई

लड़की की पारिवारिक स्थिति भी जटिल बताई जा रही है। लड़की के पिता पुणे में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, जबकि उसकी मां पहले ही परिवार छोड़ चुकी है। वह मुनस्यारी में अपनी सौतेली मां के साथ रह रही थी और शादी के बाद पुणे चली गई थी। लड़की की मां और पिता दोनों दूसरी शादी कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें:मां-बाप ने दूसरी शादी की,14 की उम्र में प्रसव का दर्द; रुला देगी बिटिया की कहानी

बाल कल्याण समिति (CWC) के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह खाती ने बताया कि समिति को मामले की जानकारी दे दी गई है और अस्पताल में लड़की की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उसके देखभाल के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

किशोरी के पति को पकड़ने पुणे जाने की तैयारी में पुलिस

मुनस्यारी में 14 साल की गर्भवती किशोरी मामले में पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को पुणे भी जा सकती है। अब तक आरोपी यानि की किशोरी का कथित पति यहां नहीं पहुंचा है। आने वाले दिनों में भी आरोपी यहां नहीं आता है तो पुलिस अग्रिम कार्रवाई के लिए कदम उठा सकती है।

ये भी पढ़ें:डबल मर्डरः शादी के बाद भी ब्लैकमेल कर रहा था प्रेमी, विवाहिता ने रची साजिश

नाबालिग और बच्चा दोनों सुरक्षित

जिला महिला अस्पताल में भर्ती किशोरी की डिलीवरी के बाद पुलिस ने अब मामले की छानबीन तेज कर दी है। मंगलवार को बलुवाकोट थानाध्यक्ष नीमा बोहरा ने बताया कि मामले में परिजनों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इधर अस्पताल में भर्ती जच्चा-बच्चा की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

पुणे में काम करता है आरोपी

पिथौरागढ़। किशोरी का कथित पति 21 साल का युवक है। वर्तमान में वह पुणे में काम करता है। नवजात के जन्म के बाद वह नामकरण के लिए गांव आने वाला था, लेकिन मामला कानूनी पेंच में फंसने के बाद युवक घर नहीं लौटा। बताया जा रहा है कि युवक वर्तमान में पुणे में ही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Pocso Act Pregnant Girl अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।