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14 की दुल्हन और 17 साल का दूल्हा... शादी पर अड़े थे दोनों, मंडप पर ही पुलिस से भिड़ गए

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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14 साल की दुल्हन और 17 साल का दूल्हा। मुजफ्फरनगर के किशोर की देहरादून की किशोरी से शादी हो रही थी। पुलिस और प्रशासन की टीम ने शादी रुकवा दी। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग शादी की जिद पर अड़े थे।

child marriage
बाल विवाह सांकेतिक तस्वीर

जिस आयु में बच्चों के हाथों में किताबें और सपनों की उड़ान होनी चाहिए, उस उम्र में एक नाबालिग लड़की और लड़के की शादी की तैयारी ने सवाल खड़े कर दिए। रविवार को देहरादून के लक्ष्मण चौक इलाके में 14 वर्षीय किशोरी और मुजफ्फरनगर निवासी 17 वर्षीय किशोर के विवाह की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि दोनों नाबालिग शादी पर अड़े थे और उनके परिवारजन भी। लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने बाल विवाह रुकवाया तो वे पुलिस से ही भिड़ गए। मौके पर काफी हंगामा हुआ।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, समर्पण संस्था, चाइल्डलाइन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने समय रहते विवाह रुकवा दिया, लेकिन इसके बाद वहां हालात तनावपूर्ण हो गए।

शादी की जिद पर अड़े थे दोनों नाबालिग

नाबालिगों के परिजनों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। काफी देर तक टीम और परिजनों के बीच बहस होती रही। दूसरी ओर, दोनों किशोर-किशोरी एक-दूसरे से विवाह की इच्छा जता रहे थे, लेकिन कानून के मुताबिक इतनी कम उम्र में शादी की अनुमति ही नहीं है। ऐसे में अधिकारियों ने समझाया कि यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है।

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राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य बबीता सहोत्रा ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा सकती। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि बाल अधिकारों का हनन होता दिखे तो तत्काल प्रशासन को सूचना दें।

बच्चों को जिम्मेदारी के बोझ तले न दबाएं

यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि जिन हाथों में भविष्य की किताबें होनी चाहिए, क्या उन हाथों में विवाह की जिम्मेदारी सौंपना उचित है? बचपन को समय से पहले जिम्मेदारी के बोझ तले दबाने के बजाय सुरक्षित, शिक्षित भविष्य देने की जरूरत है।

किशोरी नारी निकेतन और किशोर पुलिस संरक्षण में

टीम ने किशोरी को रेस्क्यू कर नारी निकेतन भेज दिया, जबकि किशोर को संरक्षण में ले लिया गया। वहीं, दोनों नाबालिगों के परिजन भी चौकी पहुंचे, जहां देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने अभिभावकों से पूछताछ शुरू कर दी है और इस मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सोमवार को दोनों नाबालिगों को संबंधित अधिकारियों के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग और आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

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उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ.गीता खन्ना ने कहा कि बालिका और किशोर की काउंसलिंग कराएंगे। दोनों के माता और पिता से भी इस पूरे प्रकरण में बात की गई है।

बाल विवाह पर कानून

● लड़कियों की न्यूनतम आयु: 18

● लड़कों की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष

● बाल विवाह है दंडनीय अपराध

● सजा: कारावास और जुर्माना

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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