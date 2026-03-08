Hindustan Hindi News
देहरादून-हरिद्वार को जल्द मिलेंगी 137 इलेक्ट्रिक बसें, बजट मंजूर

Mar 08, 2026 09:25 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, देहरादून
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत जल्द ही देहरादून और हरद्विार के लिए 137 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ बसें तय रूटों पर चलेंगी। इससे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ जाएगी।

प्रधानमंत्री ईबस सेवा के तहत जल्द ही देहरादून और हरद्विार के लिए 137 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ बसें तय रूटों पर चलेंगी। इससे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ जाएगी और लोगों को आने-जाने में आसानी होगी।

विभाग के मुताबिक देहरादून स्थित ट्रांसपोर्टनगर में सौ बसों के लिए नया डिपो बनाने का काम शुरू हो गया है। सिविल वर्क उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड और बिजली से संबंधित कार्य यूपीसीएल को सौंपा गया है। करीब छह माह में 31 करोड़ 93 लाख रुपये बजट से यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी इंटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया गया है। डिपो का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही बसें कंपनी की ओर से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। बसों का संचालन देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड करेगी।

बजट हो चुका मंजूर

ई-बसों की वर्कशॉप और चार्जिंग स्टेशन के निर्माण को बजट मंजूर हो चुका है। जीएम रोडवेज क्रांति सिंह ने बताया कि कार्यदायी संस्था को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। काम पूरा होने के साथ ही बसें दून और हरिद्वार पहुंच जाएंगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Uttarakhand News

