शिकंजा कसते ही हरिद्वार के मदरसों से 12 हजार छात्र गायब, मिड-डे मील का पैसा हड़पने के लिए फर्जीवाड़ा
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मदरसों पर जांच का शिकंजा कसते ही 12 हजार छात्र गायब हो गए हैं। जिले के 131 मदरसों में मार्च में 31 हजार छात्र थे। लेकिन, अप्रैल में इनकी संख्या घटकर 19 हजार रह गई। बताया जा रहा है कि मिड-डे मील का पैसा हड़पने के लिए इन 12 हजार छात्रों का फर्जी पंजीकरण दिखाया गया था।
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मदरसों पर जांच का शिकंजा कसते ही 12 हजार छात्र गायब हो गए हैं। जिले के 131 मदरसों में मार्च में 31 हजार छात्र थे। लेकिन, अप्रैल में इनकी संख्या घटकर 19 हजार रह गई। बताया जा रहा है कि मिड-डे मील का पैसा हड़पने के लिए इन 12 हजार छात्रों का फर्जी पंजीकरण दिखाया गया था।
हाल ही में जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने लक्सर तहसील क्षेत्र में मदरसों की जांच की थी। 23 मदरसों में अनियमितता मिलने पर उनके मिड डे मील और अन्य फंड पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही दस संचालकों ने मदरसे बंद करने का आवेदन दिया था, क्योंकि इनमें छात्रों की संख्या कम थी और मिड डे मील का पूरा भुगतान लिया जा रहा था। आशंका है कि अचानक घटे 12 हजार छात्र इन्हीं मदरसों के हो सकते हैं। डीईओ बेसिक हरिद्वार अमित कुमार चंद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
अप्रैल में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक अमित कुमार चंद ने रुड़की के मदरसों के लिए व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया था। इसमें रोजाना मिड-डे मील बनाने और बच्चों के खाने के फोटो-वीडियो अपलोड करने थे। लेकिन, 11 मदरसों ने ऐसा नहीं किया और मिड-डे मील बंद करने का आवेदन दे दिया। पूर्व में जिले के 11 मदरसों में एमडीएम बंद करा दिया गया था। इनमें करीब चार हजार बच्चे पढ़ रहे थे। जांच आगे बढ़ी तो अब मदरसों में करीब 12 हजार बच्चे अचानक कम हो गए हैं।
डीएम ने बनाई जांच कमेटी
छात्र संख्या में संदिग्ध गिरावट के बाद डीएम ने शुक्रवार को एसडीएम की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी शामिल किया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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