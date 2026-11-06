1200 करोड़ की साइबर ठगी में बॉट ब्रो गैंग के दो आरोपी धरे; पूर्व सैनिकों की जमापूंजी पर डाला डाका
देहरादून एसटीएफ ने 1200 करोड़ की साइबर ठगी में बॉट ब्रो गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स की जमापूंजी पर डाका डालने का आरोप है।
ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश पर मोटे मुनाफे के साथ विदेश यात्रा का लालच देकर 1200 करोड़ रुपए ठगने वाले बॉट ब्रो गैंग के नेटवर्क पर एसटीएफ ने बड़ा ऐक्शन लिया है। एसटीएफ की एसआईटी ने इस गैंग के दो प्रमुख मेंबर्स नवीन सिंह नेगी और कविता परमार को गिरफ्तार किया।
देहरादून के रायपुर की सिद्धि विनायक कॉलोनी निवासी नवीन मूल रूप से रुद्रप्रयाग के बासुकेदार का रहने वाला है। जबकि कविता बालावाला निवासी है। साइबर और डोईवाला थाने में दर्ज दो मुकदमों में दोनों की गिरफ्तारी हुई। आईजी-अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में यह खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि विदेश में बैठा लविश चौधरी उर्फ नवाब अली इस नेटवर्क का सरगना है।
गैंग से जुड़े 10 मुकदमों की जांच
एसटीएफ इस गैंग से जुड़े 10 मुकदमों की जांच कर रही है। जांच में सामने आया कि 2022 से आरोपी क्यूएफएक्स, बॉट ब्रो, बॉट अल्फा, क्रॉस मार्केट, माइन क्रिप्टो, मेटा ट्रेड-5 और टीएलसी कॉइन जैसी कंपनियों के माध्यम से लोगों को निवेश के नाम पर जोड़ रहे थे। यह कंपनियां आरबीआई और सेबी में पंजीकृत नहीं थीं। बॉट ब्रो कंपनी बंद होने के बाद भी नवीन नेगी ने राइजनवेज नाम से नई कंपनी शुरू कर लोगों को जोड़ना जारी रखा। इसके बाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में बीएनएस, आईटी ऐक्ट और बड्स ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।
कविता 13 विदेश यात्राएं कर चुकी
डॉ. भरणे ने बताया कि जबकि गिरफ्तार अभियुक्ता कविता परमार कम्पनी में सीनियर ईगल एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थी, जिनकी रोबो आईडी में लगभग 10 से 15 हजार लोग जुड़े थे। यह कम्पनी के सेमिनार में शामिल होने के लिए वर्ष 2023 से 2026 के मध्य मलेशिया, थाईलैण्ड, दुबई एवं वियतनाम की लगभग 12-13 विदेश यात्राएं कर चुकी है।
पकड़े गए आरोपियों से दो मोबाइल फोन मिले हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसी,डॉलर और व्हाट्सऐप चैट से जुड़े साक्ष्य मिले हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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