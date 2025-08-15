11 challenges still remain even after 11 days of the terrible disaster of Dharali धराली में लगातार चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन 11 दिन बाद भी खड़ी हैं 11 चुनौतियां, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा ने पूरे इलाके में भारी तबाही मचाई। 11 दिनों के बाद भी बचाव ऑपरेशन जारी है। सेना और बचाव दल के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशीFri, 15 Aug 2025 05:53 AM
धराली और हर्षिल में आपदा में पल-पल चुनौतियों का पहाड़ सिस्टम की परीक्षा ले रहा है। गंगोत्री हाईवे का बंद होना राहत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। खराब मौसम से राहत एवं बचाव कार्य बाधित हो रहे हैं। हर्षिल में बनी झील से नए खतरे पैदा कर रही है। फिलहाल धराली की भीषण आपदा के बीच सिस्टम असहाय नजर आ रहा है। आपदा के बाद के मुश्किल भरे 11 दिन में पूरे सिस्टम को 11 बड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन अभी तक समाधान के रास्तों की तलाश बाकी है। पेश हैं धराली की राह में बड़ी चुनौतियों पर एक रिपोर्ट...

1.सड़क बनाने में देरी

गंगानानी से आगे अस्थाई पुल बनने के बाद उम्मीद थी की जा रही थी आगे क्षतिग्रस्त हाईवे को बनाकर धराली तक सड़क से पहुंच बन जाएगी, लेकिन डबरानी में सड़क की मरम्मत की गुंजाइश बची ही नहीं है। यहां चुनौतियों के पहाड़ को काटकर नए सिरे से सड़क बनाने का काम चल रहा है। इसमें लग रहा वक्त राहत का इंतजार भी बढ़ा रहा है।

2. मौसम बन रहा बाधा

राहत कार्यों में सबसे बड़ी बाधा मौसम बन रहा है। उत्तरकाशी जिले में पल-पल बदलते मौसम की वजह से हैली सेवाओं से चल रहे रेस्क्यू कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बारिश की वजह से धराली और हर्षिल में जमा मलबा दलदल में तब्दील हो जा रहा है, जिससे मलबे को हटाने का काम चुनौतीपूर्ण हो रहा है।

3. खल रही मशीनों की कमी

राहत एवं बचाव कार्यों में यहां बड़ी मशीनों की सख्त जरूरत है। सड़क मार्ग बंद होने से भारी मशीनों को यहां पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। जब तक यहां बड़े पैमाने पर मशीनें नहीं पहुंच जाती, तब तक बचाव कार्यों में तेजी आनी संभव नहीं है।

4. झील बढ़ा रही चिंता

हर्षिल में भागीरथी पर बनी झील भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश से झील का जल स्तर बढ़ रहा है और इससे गंगोत्री हाईवे झील में समा रहा है, जो आगे के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। झील को पंचर करने के लिए टीमें लगी हैं, लेकिन संसाधनों की कमी खल रही है।

5. दम तोड़ रही जिंदगी की तलाश

धराली और हर्षिल में लापता हुए लोगों को जिंदा तलाशने की उम्मीदें भी विपरीत हालात में दम तोड़ चुकी हैं। आपदा के बाद के शुरूआती दिनों में इसकी उम्मीद थी, लेकिन विपरीत हालात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस को ऐसी सफलता नहीं मिल पाई।

6. झूला पुल को खतरा

इस वक्त धराली तक पहुंच और राहत का सबसे बड़ा साधन मुखवा और धराली के बीच स्थित झूला पुल ही है, जो अब खुद खतरे में है। ऐसे में अगर झूला पूल को नुकसान पहुंचता है तो धराली तक पहुंच का रास्ता भी पूरी तरह बंद हो जाएगा।

7. विस्थापन और पुनर्वास

प्रभावित लोगों का विस्थापन और पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन हर्षिल और धराली को फिर से पुराने स्वरूप में ला पाना संभव जैसा नजर नहीं आता। ऐसे में विस्थापन और पुनर्वास के मोर्चे पर यहां भौगोलिक परिस्थितियों भी चुनौती से कम नहीं होंगी।

8. सिर पर मंडरा रहा खतरा

धराली में खतरा अभी टला नहीं है। धराली के ठीक ऊपर खीर गंगा के कैचमेंट एरिया में हजारों टन मलबा जमा हुआ है। जो बीच-बीच में बारिश के साथ बहकर आ रहा है। बारिश तेज होने की स्थिति में यह मलबा यहां रेस्क्यू टीमों के लिए भी खतरा हो सकता है।

9. बागवानी पर संकट

यह पूरा इलाको अपने सेब और बागवानी के लिए भी जाना जाता है। आपदा ने यहां के बागवानों को बड़े संकट में डाल दिया है। सड़कें बंद होने से सेब बाजार तक नहीं पहुंच रहा है। वह चाहते हैं कि सरकार 2013 की आपदा की तरह उनके सेब इस बार खुद खरीद ले।

10. सामारिक चुनौती

गंगोत्री हाईवे चीन सीमा को जोड़ने वाला सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन हर्षिल तक पहुंच अभी दूर है, ऐसे में सीमा तक सैनिकों और रसद की आपूर्ति की मद्देनजर धराली के आपदा से मिले सबक से सीख लेने की चुनौती भी है।

11. गंगोत्री यात्रा

गंगोत्री धाम की यात्रा बंद होने से ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर पूरे चारधाम की यात्रा पर असर पड़ा है। फिर से गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू करना और देशभर में एक बार फिर सुरक्षित चारधाम की यात्रा संदेश देना भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा।

