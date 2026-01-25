मसूरी में 100 साल पुरानी मजार तोड़ी गई, 25 से ज्यादा पर केस; धार्मिक नारे लगाकर तोड़फोड़ का आरोप

संक्षेप: पुलिस ने इस घटना में 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

उत्तराखंड के मसूरी में 100 साल से ज्यादा पुरानी सैयद बाबा बुलेशाह की मजार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना में 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

यह मजार मसूरी के विनबर्ग एलन एस्टेट में एक निजी स्कूल परिसर के भीतर स्थित है। पुलिस के मुताबिक, अज्ञात लोगों की भीड़ ने हथौड़े और सब्बल जैसे औजारों से मजार और उसके आसपास बने ढांचों को नुकसान पहुंचाया। आरोप है कि इस दौरान धार्मिक पुस्तकों को भी क्षति पहुंचाई गई और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालात को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं।

मजार का संचालन करने वाली सैयद बाबा बुलेशाह कमेटी ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कमेटी के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि मजार निजी जमीन पर स्थित है और वहां से दान पेटी, चांदी के मुकुट, दीपक समेत अन्य धार्मिक सामान भी चोरी किया गया है।

पुलिस के अनुसार, स्थानीय निवासी अकरम खान की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(b) और 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ी हैं।

सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग धार्मिक नारे लगाते हुए मजार को तोड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।