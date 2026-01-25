Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़100-year-old shrine demolished in Mussoorie, case filed against more than 25 people
मसूरी में 100 साल पुरानी मजार तोड़ी गई, 25 से ज्यादा पर केस; धार्मिक नारे लगाकर तोड़फोड़ का आरोप

मसूरी में 100 साल पुरानी मजार तोड़ी गई, 25 से ज्यादा पर केस; धार्मिक नारे लगाकर तोड़फोड़ का आरोप

संक्षेप:

पुलिस ने इस घटना में 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

Jan 25, 2026 11:19 pm ISTRatan Gupta देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के मसूरी में 100 साल से ज्यादा पुरानी सैयद बाबा बुलेशाह की मजार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना में 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह मजार मसूरी के विनबर्ग एलन एस्टेट में एक निजी स्कूल परिसर के भीतर स्थित है। पुलिस के मुताबिक, अज्ञात लोगों की भीड़ ने हथौड़े और सब्बल जैसे औजारों से मजार और उसके आसपास बने ढांचों को नुकसान पहुंचाया। आरोप है कि इस दौरान धार्मिक पुस्तकों को भी क्षति पहुंचाई गई और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालात को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें:कोई 20 Km पैदल चला, कोई रात भर कार में ठिठुरा...; जाम में फंसे लोगों की आपबीति
ये भी पढ़ें:गोलियों के बीच खड़े रहे जांबाज, दिल्ली को बचाने वाले 13 जाबाजों को मिला सम्मान

मजार का संचालन करने वाली सैयद बाबा बुलेशाह कमेटी ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कमेटी के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि मजार निजी जमीन पर स्थित है और वहां से दान पेटी, चांदी के मुकुट, दीपक समेत अन्य धार्मिक सामान भी चोरी किया गया है।

पुलिस के अनुसार, स्थानीय निवासी अकरम खान की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(b) और 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ी हैं।

सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग धार्मिक नारे लगाते हुए मजार को तोड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

कमेटी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले मजार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां मिली थीं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।