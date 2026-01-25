'जय श्रीराम' के नारे लगा मसूरी के स्कूल में बनी बुल्लेशाह की मजार तोड़ी, वायरल वीडियो से बवाल

संक्षेप: 100 साल पुरानी बाबा बुल्लेशाह की मजार में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है। इस घटना का वायरल वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यह मजार मसूरी के एक स्कूल में बनी थी।

मसूरी के बाला हिसार क्षेत्र में स्थित बाबा बुल्ले शाह की मजार को नुकसान पहुंचाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक मजार को तोड़ते हुए और धार्मिक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद शहर में एक बार फिर माहौल गरमा गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कुछ दिन पहले भी मजार को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान कुछ संगठनों ने मजार के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को संभाल लिया था और मामले की जांच शुरू की गई थी। उस समय हालात शांत हो गए थे, लेकिन अब वायरल वीडियो ने एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। पुलिस प्रशासन भी वीडियो की सत्यता और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जांच कर रहा है।

मजार को नुकसान पहुंचा बाबा बुल्ले शाह समिति के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि मजार को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि मजार की सभी लाइटें तोड़ दी गई हैं और यह घटना बेहद निंदनीय है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दोषियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए कोतवाली में तहरीर दी जा रही है। रजत अग्रवाल ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासनिक निष्क्रियता के चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे पुलिस और प्रशासन के लिए चेतावनी बताया। समिति अध्यक्ष का यह भी कहना है कि वीडियो में जिस तरह से धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि किसी संगठित समूह के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं।