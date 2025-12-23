उत्तराखंड के चंपावत में 10 KM लंबी सड़क के लिए 1882 पेड़ों की 'बलि' चढ़ेगी, कटेंगे देवदार और चीड़

संक्षेप: उत्तराखंड के चंपावत में बाइपास निर्माण के लिए 1882 पेड़ों का कटान किया जाएगा। दस किलोमीटर लंबी सड़क बननी है। इसका बजट करीब 220 करोड़ है।

उत्तराखंड वन भूमि पर अवैध कब्जे में सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद अब चम्पावत बाईपास निर्माण चर्चा में है। इस निर्माण कार्य की जद में 1882 पेड़ आएंगे, जिन्हें काटा जाएगा। बाईपास निर्माण के लिए जल्द पेड़ों का कटान शुरू होगा। इस दौरान देवदार, बांज, चीड़, उतीस आदि प्रजाति के पेड़ काटे जाएंगे। चम्पावत में 9.87 किमी लंबा बाईपास का निर्माण किया जाना है। इसका बजट करीब 220 करोड़ है।

जल्द ही चम्पावत बाईपास निर्माण शुरू किया जाएगा। बाईपास निर्माण के दौरान इसकी जद में आ रहे हजारों पेड़ काटे जाएंगे। बाईपास निर्माण की जद में कुल 1882 पेड़ आ रहे हैं। जिनका जल्द ही कटान शुरू किया जाएगा।

एनएच खंड के अधिशासी अभियंता दीपक जोशी ने बताया कि चम्पावत में 220.80 करोड़ से बाईपास रोड का निर्माण किया जाना है। यहां 9.87 किलोमीटर लंबा बाईपास प्रस्तावित किया गया है। बाईपास निर्माण में 8.94 हेक्टेयर वन भूमि और 12.78 हेक्टेयर नाप भूमि आ रही है। बाईपास निर्माण के प्रभावितों को मुआवजा देना पूर्व में शुरू कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का चार गुना और शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट के दोगुने के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है। चम्पावत बाईपास का शुरुआती बिंदु टनकपुर रोड में मुड़ियानी के पास है। बाईपास मुड़ियानी से शुरू हो कर चैकुनीबोरा, चैकुनी पांडेय, कफलांग, शक्तिपुरबुंगा, दुधपोखरा, नगरगांव होकर तिलौन तक बनाया जाना है।