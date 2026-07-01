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1 रुपये के सिक्के ने आफत में डाली बच्चे की जान, 12 घंटे बाद तीसरे अस्पताल में मिला इलाज

Gaurav Kala मोहन भट्ट, हल्द्वानी
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1 रुपए के सिक्के ने सात साल के बच्चे की जान आफत में डाल दी। खेल-खेल में सिक्का बच्चे के गले में फंस गया। 12 घंटे बाद और दिनभर अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद बच्चे की जान बच पाई। 

1 रुपये के सिक्के ने आफत में डाली बच्चे की जान, 12 घंटे बाद तीसरे अस्पताल में मिला इलाज

गले में सिक्का फंस जाने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सात वर्षीय करण सिंह 12 घंटे संघर्ष करता रहा। तीन अस्पतालों में चक्कर काटने के बाद बच्चे की जान बच पाई। हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल में सफल ऑपरेशन के बाद वह बच गया। इस घटना से उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली एक बार फिर उजागर हो गई है। घटना अल्मोड़ा के उसी गांव की है, जहां अक्टूबर 2025 में डॉक्टर के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन किया था।

जानकारी के अनुसार, चौखुटिया के रमना गांव निवासी तीसरी कक्षा के छात्र करण सिंह पुत्र प्रेम सिंह के गले में खेलते-खेलते एक सिक्का मंगलवार सुबह करीब आठ बजे अचानक फंस गया। परिजनों ने किसी तरह उसे गांव से चौखुटिया सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिये। कोई समाधान न निकलने पर परिजनों ने ढाई हजार रुपये खर्च कर टैक्सी से दोपहर 1 बजे रानीखेत सरकारी अस्पताल पहुंचाया।

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दिनभर अस्पतालों के चक्कर काटते रहे परिजन

वहां डॉक्टरों ने बच्चों को बेहोश करने वाले विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट नहीं होने का हवाला देते हुए करन को हल्द्वानी रेफर कर दिया। परेशान परिवार दो हजार रुपये की टैक्सी कर किसी तरह से शाम करीब 6:30 बजे डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे।

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एक्स-रे और अन्य जांचों के बाद रात 8:30 बजे करन को ईएनटी विभाग के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। करीब 9 बजे डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक सिक्का निकाल लिया। करण के दादा हर सिंह ने बताया की पूरे 12 घंटे परिवार की सांस अटकी हुई थी। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सिक्का निकाल दिया है और नाती स्वस्थ है तब उनकी जान में जान आई। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ़ अरुण जोशी ने बताया कि बच्चे के गले से सिक्का निकाल दिया गया है।

अक्तूबर में 2025 में डॉक्टर के लिए हुआ था आंदोलन

इस घटना ने रानीखेत में अक्तूबर 2025 में डॉक्टर के लिए हुए आंदोलन की याद ताजा कर दी। ग्रामीण लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग को धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल भी किया। रानीखेत के प्रदर्शन की गूंज देहरादून तक पहुंच गई थी। ग्रामीणों का आरोप लगाया है कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में छोटी-छोटी घटनाएं भी जानलेवा बन जाती हैं। लेकिन अंतत: वादों का झुनझुना देकर ग्रामीणों को चुप करा दिया गया।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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