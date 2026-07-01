1 रुपये के सिक्के ने आफत में डाली बच्चे की जान, 12 घंटे बाद तीसरे अस्पताल में मिला इलाज
1 रुपए के सिक्के ने सात साल के बच्चे की जान आफत में डाल दी। खेल-खेल में सिक्का बच्चे के गले में फंस गया। 12 घंटे बाद और दिनभर अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद बच्चे की जान बच पाई।
गले में सिक्का फंस जाने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सात वर्षीय करण सिंह 12 घंटे संघर्ष करता रहा। तीन अस्पतालों में चक्कर काटने के बाद बच्चे की जान बच पाई। हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल में सफल ऑपरेशन के बाद वह बच गया। इस घटना से उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली एक बार फिर उजागर हो गई है। घटना अल्मोड़ा के उसी गांव की है, जहां अक्टूबर 2025 में डॉक्टर के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन किया था।
जानकारी के अनुसार, चौखुटिया के रमना गांव निवासी तीसरी कक्षा के छात्र करण सिंह पुत्र प्रेम सिंह के गले में खेलते-खेलते एक सिक्का मंगलवार सुबह करीब आठ बजे अचानक फंस गया। परिजनों ने किसी तरह उसे गांव से चौखुटिया सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिये। कोई समाधान न निकलने पर परिजनों ने ढाई हजार रुपये खर्च कर टैक्सी से दोपहर 1 बजे रानीखेत सरकारी अस्पताल पहुंचाया।
दिनभर अस्पतालों के चक्कर काटते रहे परिजन
वहां डॉक्टरों ने बच्चों को बेहोश करने वाले विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट नहीं होने का हवाला देते हुए करन को हल्द्वानी रेफर कर दिया। परेशान परिवार दो हजार रुपये की टैक्सी कर किसी तरह से शाम करीब 6:30 बजे डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे।
एक्स-रे और अन्य जांचों के बाद रात 8:30 बजे करन को ईएनटी विभाग के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। करीब 9 बजे डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक सिक्का निकाल लिया। करण के दादा हर सिंह ने बताया की पूरे 12 घंटे परिवार की सांस अटकी हुई थी। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सिक्का निकाल दिया है और नाती स्वस्थ है तब उनकी जान में जान आई। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ़ अरुण जोशी ने बताया कि बच्चे के गले से सिक्का निकाल दिया गया है।
अक्तूबर में 2025 में डॉक्टर के लिए हुआ था आंदोलन
इस घटना ने रानीखेत में अक्तूबर 2025 में डॉक्टर के लिए हुए आंदोलन की याद ताजा कर दी। ग्रामीण लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग को धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल भी किया। रानीखेत के प्रदर्शन की गूंज देहरादून तक पहुंच गई थी। ग्रामीणों का आरोप लगाया है कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में छोटी-छोटी घटनाएं भी जानलेवा बन जाती हैं। लेकिन अंतत: वादों का झुनझुना देकर ग्रामीणों को चुप करा दिया गया।
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