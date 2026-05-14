Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में 1 लाख का इनामी यशराज गिरफ्तार, मर्डर के बाद भागा था बंगाल

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share

एसटीएफ ने गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में 1 लाख के इनामी यशराज को गिरफ्तार कर लिया है। वह मर्डर के बाद बंगाल भाग गया था। पुलिस ने उसे जाल बिछाकर गिरफ्तार किया।

गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में 1 लाख का इनामी यशराज गिरफ्तार, मर्डर के बाद भागा था बंगाल

देहरादून राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी के पास 13 फरवरी को हुई झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या में पुलिस और एसटीएफ ने एक लाख रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर से गिरफ्तार आरोपी यशराज शूटरों को फंडिंग करने में शामिल रहा। वारदात के बाद आरोपी पश्चिम बंगाल भाग गया था। वकीलों से सलाह-मशविरा करने के लिए गुपचुप तरीके से सहारनपुर पहुंचा था।

एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड में पुलिस पहले ही अक्षत ठाकुर और यशराज के पिता राजकुमार को जेल भेज चुकी है। इसके बाद फरार छह आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। मुखबिर की सूचना पर मंगलवार शाम को दून पुलिस और एसटीएफ ने सहारनपुर के रेलवे रोड स्थित होटल सूर्य लोक के सामने से 23 वर्षीय यशराज सिंह निवासी बागबेड़ा, जमशेदपुर, झारखंड को गिरफ्तार किया।

ये भी पढ़ें:दुश्मन का दुश्मन दोस्त; जेल की बेइज्जती ने गैंगस्टर विक्रम शर्मा की जान ली

अन्य पांच आरोपियों की अब भी तलाश

पुलिस के अनुसार झारखंड के पूर्वी सिंहभूम निवासी 23 वर्षीय यशराज इस हत्याकांड की साजिश में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब तक इस केस में तीन आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि मुख्य शूटर समेत पांच आरोपी अभी भी फरार हैं। सभी फरार आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

ये भी पढ़ें:ठुकराए प्यार की सनक; राजस्थान से दून आकर पूर्व प्रेमिका की मां-भाई को चाकू घोंपे

जिम से निकलते ही मारी थीं गोलियां

13 फरवरी की सुबह करीब 10:15 बजे गैंगस्टर विक्रम शर्मा की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह देहरादून में जिम से बाहर निकल रहा था। बाइक सवार दो शूटरों ने बेहद करीब से उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगते ही विक्रम शर्मा सीढ़ियों पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर अपने तीसरे साथी के साथ बाइक पर फरार हो गए थे। घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी।

ये भी पढ़ें:अकेलेपन ने ले ली जान; देहरादून के धनंजय को मौत के बाद भी अपनों का इंतजार

झारखंड कनेक्शन ने खोले साजिश के तार

जांच में पुलिस को पता चला कि हत्या की पूरी साजिश झारखंड में रची गई थी। पुलिस के मुताबिक विक्रम शर्मा को मारने की जिम्मेदारी जमशेदपुर के आशुतोष सिंह और विशाल सिंह ने ली थी, जबकि आकाश प्रसाद उन्हें मौके से भगाने में शामिल था।

इसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार अलग-अलग राज्यों में दबिश देती रहीं। जांच के दौरान राजकुमार सिंह और मोहित उर्फ अक्षय ठाकुर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यशराज, गिरफ्तार आरोपी राजकुमार सिंह का बेटा है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News Uttarakhand Police

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।