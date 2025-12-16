Hindustan Hindi News
आंगनबाड़ी से रिटायर पर मिलेंगे एक लाख रुपए, इस राज्य में सरकार की बड़ी घोषणा

संक्षेप:

उत्तराखंड में आगंनबाड़ी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने घोषणा की है कि अब रिटारमेंट पर आंगनबाड़ी कर्मियों को एक लाख रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि 40 हजार रुपए थी।

Dec 16, 2025 11:11 am ISTGaurav Kala देहरादून
उत्तराखंड राज्य में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर एक लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। अब तक यह राशि 40 हजार रुपये थी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में देहरादून में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस फैसले का लाभ एक अप्रैल 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मियों को मिलेगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिवालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि विभाग काफी समय से आंगनबाड़ी वर्करों की सहायता राशि बढ़ाने को प्रयासरत था। अब इस लेकर निर्णय हो गया है।

आर्या ने बताया, महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के खाली पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया एक सप्ताह में शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग में इस समय सुपरवाइजर के 88 पद खाली हैं जिन्हें भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

एकल महिला स्वरोजगार भी

आर्या ने अन्य योजनाओं को लेकर बताया कि एकल महिला स्वरोजगार के तहत छह जिलों के 504 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि नंदा गौरा योजना के लिए इस साल अभी तक 45000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं जो नया रिकार्ड है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है, ऐसे में आवेदन और बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पात्र अभ्यर्थियों को 15 जनवरी से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।

