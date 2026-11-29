सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कमाल अख्तर का दो टूक अंदाज सपा के भीतर टिकट की संभावित लड़ाई का संकेत दे रहा है। कमाल अख्तर समर्थकों से कह रहे हैं कि...उनसे कह देना, कांठ से तो कमाल अख्तर ही चुनाव लड़ेगा। उनके इस बयान को अपनी दावेदारी मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है।

मुरादाबाद, विकास शर्मा। उत्तर प्रदेश में ज्यों-ज्यों मौसम का तापमान गिर रहा है त्यों-त्यों सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार सपा पर हमला कर रहे हैं। टिकट के दावेदारों में भी होड़ है। इसी बीच कांठ सीट पर आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक द्वारा टिकट की दावेदारी करने से सियासी राजनीति गर्मा गई है। पार्टी का टिकट मौजूदा विधायक कमाल अख्तर की क्षेत्र में पकड़ के आधार पर तय होगा या आजम खान के राजनीतिक प्रभाव और उनके करीबी यूसुफ मलिक की दावेदारी को तरजीह मिलेगी। हाल ही में आजम खान यूसुफ मलिक के घर भी पहुंचे थे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कमाल अख्तर का दो टूक अंदाज सपा के भीतर टिकट की संभावित लड़ाई का संकेत दे रहा है। कमाल अख्तर वीडियो में समर्थकों से कह रहे हैं कि...उनसे कह देना, कांठ से तो कमाल अख्तर ही चुनाव लड़ेगा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि अगर उन्होंने पिछले 45 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा पूरे देश में उठाया है तो कमाल अख्तर ने भी 30 साल से पार्टी का झंडा पूरे देश में बुलंद किया है। समर्थकों को फिर संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि उनसे कह देना किसी गलतफहमी में न रहें। उनकी गलतफहमियों को दूर कर देना। उनके इस बयान को कांठ सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने और संभावित प्रतिद्वंद्वियों को सीधा संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

आजम खान के करीबी की दावेदारी ने बढ़ाई हलचल युसूफ मलिक को आजम खां का बेहद करीबी माना जाता है। वह कांठ सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि टिकट को लेकर पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।

जातीय समीकरण भी होंगे अहम कांठ सीट पर मुस्लिम, जाट, सैनी और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जाट बहुल प्रभाव वाले इस क्षेत्र में प्रत्याशी का सामाजिक समीकरण और स्थानीय स्वीकार्यता भी चुनावी नतीजे पर असर डाल सकती है। कमाल अख्तर की पिछली जीत उनके पक्ष में जाती है, जबकि यूसुफ मलिक की दावेदारी के साथ आजम खां के राजनीतिक प्रभाव की चर्चा जुड़ी हुई हैं। पार्टी नेतृत्व को टिकट तय करते समय इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

कमाल के सामने 2022 की जीत का रिकॉर्ड कमाल अख्तर के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क 2022 का चुनावी प्रदर्शन है। उन्होंने कांठ सीट पर भाजपा के राजेश कुमार उर्फ चुन्नू को हराकर जीत दर्ज की थी। मौजूदा विधायक होने के साथ उनके पास पिछला चुनाव जीतने का अनुभव भी है। ऐसे में वह टिकट पर अपना स्वाभाविक दावा मानकर चल रहे हैं। वायरल वीडियो में 30 साल तक पार्टी के लिए काम करने का हवाला देकर उन्होंने यह भी जताने की कोशिश की है कि उनकी दावेदारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वायरल वीडियो के बाद सियासी अटकलों की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

क्या बोले युसुफ मलिक सपा नेता युसुफ मलिक ने कहा कि कांठ विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पूरे इलाके की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांठ के विधायक के वायरल वीडियो के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।