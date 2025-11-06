ऑटो वाले की तरह पीटेंगे, यू-ट्यूबर महक-परी ने हाफिज को धमकाया, नया वीडियो वायरल

संक्षेप: यू-ट्यूबर महक-परी ने दो दिन पहले मुरादाबाद में एक ऑटो वाले से मारपीट की थी। अब एक हाफिज को धमकाया है। दोनों का नया वीडियो वायरल हो रहा है। ऑटो वाले से मारपीट को लेकर ही हाफिज ने कमेंट किया है। इसी को लेकर कहा कि ऑटो वाले की तरह पीटेंगे।

दो दिन पूर्व मुरादाबाद में ऑटो चालक से मारपीट कर चर्चाओं में आईं संभल की यू-ट्यूबर बहनें महक और परी का एक और नया वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बार दोनों बहनें कटाक्ष के बाद एक हाफिज को खुलेआम धमकी देती नजर आ रही हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वारयल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।वायरल वीडियो में महक और परी कह रही हैं कि उनके मारपीट वाले वीडियो पर एक हाफिज ने इंस्टाग्राम पर ज्यादा बातें की हैं। कहा हाफिज का काम मस्जिद में नमाज पढ़ाना है, इंस्टाग्राम पर कोई काम नहीं। इसके साथ ही दोनों बहनें धमकी देती हैं कि अगर ज्यादा बकवास की तो ऑटो वाले की तरह करेंगे।

वीडियो में उनके साथ एक महिला भी दिख रही है, जिसे वे अपनी मां बता रही हैं। महक-परी कहती हैं हम पिटे नहीं हैं, हमने पीटा है। बता दें कि दो दिन पहले मुरादाबाद के गागन क्षेत्र में एक ऑटो चालक से दोनों बहनों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। तब भी दोनों ने झगड़े के दौरान गाली-गलौज और हाथापाई की थी। अब बुधवार को नया वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना और बढ़ गई है।

दोनों बहनें संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव शहबाजपुर कला की रहने वाली हैं। इससे पहले भी कई विवादों में घिरी रही हैं। अगस्त 2025 में अमरोहा के जोया कस्बे में एक नुमाइश के दौरान कार-बाइक की टक्कर के बाद हंगामा करने का उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। पूर्व में गंदे और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी जिस पर न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। इंटरनेट मीडिया पर लोग इनकी हरकतों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।