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यूट्यूबर महक-परी का पड़ोसियों संग मारपीट, बच्चों के झगड़े से भड़का बवाल

Apr 08, 2026 01:20 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, संभल
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मशहूर यूट्यूबर बहनें महक और परी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। दरअसल, पड़ोसियों के साथ हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चले और कई लोग घायल हो गए।

यूट्यूबर महक-परी का पड़ोसियों संग मारपीट, बच्चों के झगड़े से भड़का बवाल

मशहूर यूट्यूबर बहनें महक और परी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। दरअसल, संभल में बहनों के पड़ोसियों के साथ हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चले। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत बच्चों के बीच खेल-खेल में हुई कहासुनी से हुई थी। महक-परी की छोटी बहन और पड़ोसी के बच्चे के बीच झगड़ा हुआ। जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच पहले कहासुनी और गाली-गलौज हुई। हालांकि कुछ समय बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन रात करीब 8 बजे यह विवाद फिर भड़क उठा और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और लाठी-डंडे चलने लगे।

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बताया जाता है कि महक-परी की 8 साल की छोटी बहन निहाल निश्चा और पड़ोसी इलियास के 7 वर्षीय पोते के बीच खेल-खेल में कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले गाली-गलौज हुई और कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। आरोप है कि रात करीब 8 बजे विवाद फिर भड़क उठा और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। एक पक्ष का कहना है कि महक-परी और उनके परिजनों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें नूर हसन गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच-बचाव में आए अन्य परिजनों को भी चोटें आईं। वहीं महक-परी के पिता सरफराज ने भी खुद के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। उनका कहना है कि उनके सिर में गंभीर चोट आई है और कार्रवाई की मांग की है।

घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में लिखित शिकायत दी गई है। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि महक और परी पहले भी सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर विवादों में रह चुकी हैं, जिससे यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है।

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मेहमानों से मारपीट, यूट्यूबर महक परी की मां घायल

इससे पहले भी महक-परी मारपीट को लेकर चर्चा में आई थीं। दरअसल फरवरी महीने में यूट्यूबर महक परी के घर शामली जिले से कुछ मेहमान आए हुए थे। बताया जाता है कि मेहमान खाना खाने के बाद जब घर से बाहर निकले, तभी मोहल्ले के कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और मेहमानों के साथ हाथापाई होने लगी। शोर-शराबा सुनकर महक परी की मां मन खातून घर से बाहर आईं और मारपीट कर रहे लोगों से बीच-बचाव करने लगीं।

आरोप था कि इस दौरान मारपीट कर रहे लोगों ने उनके साथ भी अभद्रता और हाथापाई की। घटना से आहत महक-परी के परिवार ने असमोली थाने पहुंचकर मोहल्ले के 6-7 लोगों के खिलाफ तहरीर गई थी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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