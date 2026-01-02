10 वाले बिस्कुट से मशहूर यूट्यूबर जकाती की फिर बढ़ी मुश्किलें, थाने पहुंचा को-स्टार का पति

संक्षेप: 10 वाले बिस्कुट से मशहूर जकाती की मुश्किलें फिर बढ़ गईं हैं। उनके को स्टार के पति ने पत्नी पर मारने की साजिश रचने की बात कहते हुए कई आरोप लगाए हैं। साथ ही उसने थाने में खुद की हत्या और बच्चों की सुरक्षा की मांग की है। वहीं महिला ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है।

‘दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है’ से चर्चा में आए यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ वीडियो में काम करने वाली महिला के पति ने इंचौली थाने में हंगामा कर दिया। युवक ने अपनी पत्नी पर उसे मारने की साजिश रचने की बात कहते हुए जकाती पर भी कई आरोप लगाए हैं। उसने थाने में रोते हुए खुद की और बच्चों के लिए सुरक्षा की मांग की। उधर, महिला ने आरोपों को गलत बताते हुए पति पर ही मारपीट के आरोप लगाए हैं।

मेरठ के इंचौली निवासी शादाब जकाती के साथ कस्बे की ही एक महिला काम करती है। बुधवार को महिला के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने इंचौली थाने पहुंचकर हंगामा किया। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसे मारने के लिए साजिश रच रही है। वह बिना बताए शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाने के लिए घर से चली जाती है। थाने में उसने रोते हुए जकाती पर भी कई आरोप लगाए। गुरुवार को पूरे घटनाक्रम से जुड़े पति और पत्नी के अलग-अलग वीडियो वीडियो वायरल हुए। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।