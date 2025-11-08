Hindustan Hindi News
YouTuber Vanshika case reaches police no decision made mother says she in danger
पुलिस तक पहुंचा यूट्यूबर वंशिका का मामला, नहीं हो सका फैसला, मां ने बताया जान का खतरा

संक्षेप: हापुड़ की रहने वाले यूट्यूबर वंशिका और उनकी मां के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। अब दोनों कोतवाली पहुंचे हैं।

Sat, 8 Nov 2025 08:45 PMDinesh Rathour हापुड़
यूपी के हापुड़ में यूट्यूबर वंशिका और उसकी मां के बीच मारपीट और गाली-गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला कोतवाली हापुड़ नगर में पहुंच गया। कोतवाली पुलिस ने करीब एक घंटे तक दोनों को बुलाकर वार्ता कराई। दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस के काफी समझाने पर भी दोनों नहीं मानीं और वापस लौट गई। वंशिका ने उसपर मां द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। वहीं मां ने अपनी जान का खतरा बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यूट्यूबर अपनी मां के आवास पर पहुंचती है। जहां पर मां-बेटी के बीच प्लाट और मकान को लेकर विवाद के बाद और मारपीट हो गई थी। इस घटना को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में वंशिका की मां का कहना था कि यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाया है। जिसमें उन्हें ढाई लाख रुपये की मदद मिली।

युवक के कहने पर बेटी करती है मारपीट

आरोप है कि उनकी बेटी देहात थाना क्षेत्र के नवीन मंडी इलाके में रहने वाले एक युवक के साथ रह रही है। युवक के कहने पर ही आए दिन उनकी बेटी उनके साथ मारपीट करती है। जिसमें उसके साथ रहने वाला एक युवक भी साथ देता है। अब उनकी बेटी उनसे रुपयों की मांग कर रही है। शनिवार को इस मामले में दोनों पक्षों को पुलिस ने कोतवाली में बुलवाया। वंशिका और उसकी मां दोनों थाने पहुंची। वंशिका की मां के साथ उसकी छोटी बेटी भी थी। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए।

मेरे घर का मामला तूल न दें : वंशिका

वंशिका का कहना था कि उसे कोई मकान या अन्य कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वह अपनी दादी से मिलने के लिए जब मन करेगा वह आएगी। वह अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती है और उसपर जो आरोप लगाए गए हैं वह निराधार हैं। प्लाट को उसके भाइयों के नाम किया जाए। उसे डर है कि प्लाट किसी अन्य के नाम कर दिया जाएगा। वंशिका का कहना है कि वीडियो में देखा जा सकता है कि उसने हाथापाई की है या उसकी मां ने उसके साथ हाथापाई की है। यह मेरे घर का मैटर है।

आज परिवार के लोग उसके खिलाफ हैं कल वह उसके अपने हो जाएंगे यह मामला सुलझ जाएगा। इस मामले को तूल न दिया जाए। वहीं वंशिका की मां का कहना था कि उनकी सुनवाई अभी नहीं हुई है। मां ने आरोप लगाया कि प्लाट और घर को लेकर वंशिका ने उसके साथ मारपीट की है। आरोप है कि वंशिका ने धमकी दी है वह प्लाट को लेकर न्यायालय में जाएगी। थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि परिवार में सम्पत्ति के बीच विवाद है। दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी बातें सुनी गई और दोनों पक्ष ही समझौता नहीं चाहते हैं। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मां बोली नाबालिग, बेटी बोली बालिग हूं

कोतवाली में वंशिका की मां ने पुलिस के सामने दावा किया वंशिका नाबालिग है। इसको लेकर एक अभिलेख भी दिखाया। जिसके जवाब में तुरंत वंशिका ने भी अपने अभिलेख पुलिस को दिखाते हुए कहा कि वह बालिग है। उसकी मां ने ही उसकी आयु कम दिखाई है। उसका मेडिकल परीक्षण करा लिया जाए। स्थिति साफ हो जाएगी।

