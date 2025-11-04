यूट्यूबर बहनों का अब ऑटो ड्राइवर से झगड़ा, 4 महीने पहले अश्लील रील बनाने में हुई थीं गिरफ्तार
संक्षेप: वायरल वीडियो में दोनों बहनें एक ऑटो चालक से बहस करती दिख रही हैं। झगड़ा गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। वीडियो में चालक और दोनों बहनों के बीच हाथापाई के दृश्य देखे जा सकते हैं। इंटरनेट पर इसे संभल का बताया जा रहा था, लेकिन जांच में यह मामला मुरादाबाद का निकला।
इंटरनेट मीडिया पर अक्सर विवादों के कारण चर्चा में रहने वाली संभल की दो बहनें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनका एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे एक ऑटो चालक से झगड़ा और हाथापाई करती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के गागन इलाके का है। बता दें कि दोनों बहनों और दो अन्य को अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने के आरोप में चार महीने पहले पलिस ने गिरफ्तार किया था। इस साल अगस्त् में भी एक बाइक से उनकी कार की टक्कर के बाद उनके हंगामे का वीडियो वायरल हुआ था।
वायरल वीडियो में दोनों बहनें एक ऑटो चालक से बहस करती दिख रही हैं। झगड़ा गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। वीडियो में चालक और दोनों बहनों के बीच हाथापाई के दृश्य साफ देखे जा सकते हैं। इंटरनेट पर इसे संभल का बताया जा रहा था, लेकिन जांच में यह मामला मुरादाबाद का निकला। दोनों बहनें अपने थाना असमोली स्थित अपने गांव से ऑटो में सवार हुई थीं। रास्ते में चालक द्वारा दूसरे मार्ग से ले जाने पर विवाद हो गया, जो झगड़े में बदल गया।
पहले भी विवादों में रह चुकी हैं बहनें
दोनों बहनें इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी हैं। दोनों को अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत ने उन्हें चेतावनी देकर जमानत पर रिहा किया था। 18 अगस्त 2025 को अमरोहा जिले के जोया कस्बे में नुमाइश के दौरान उनकी कार की टक्कर एक बाइक से हुई थी। इसके बाद उन्होंने मौके पर हंगामा किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
रिक्शा चालक पर जबरदस्ती फोटो खींचने का लगाया आरोप
दोनों यूट्यूबर बहनों में से एक ने बताया कि रिक्शा चालक जबर्दस्ती उनके साथ फोटो खिंचवाने की जिद कर रहा था और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। विरोध करने पर उसने गाली-गलौज और हाथापाई की। महक का कहना है कि चालक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।