यूट्यूबर बहनें महक और परी को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस से लगाई गुहार

संक्षेप: यूट्यूबर बहनें महक और परी मुरादाबाद के दो युवकों द्वारा लगातार धमकाने और जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गई हैं। इंटरव्यू के दौरान अभद्र व्यवहार और अब वीडियो बनाने पर रोक लगाने की धमकी के बाद दोनों बहनों ने कठोर कार्रवाई की मांग की है

संभल के थाना असमोली क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर कला की यूट्यूबर बहनें महक और परी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोमवार को दोनों बहनों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि मुरादाबाद के दो युवक लगातार उन्हें धमका रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

महक और परी ने बताया कि इनमें से एक युवक ने कुछ समय पहले उनका इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू के दौरान युवक ने अभद्र और अश्लील बातें की थीं। अब वही युवक और उसका साथी उनके वीडियो बनाने पर रोक लगाने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोनों यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि ये युवक उनकी सोशल मीडिया छवि खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं।

महक और परी ने पुलिस से कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने दोनों युवकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। असमोली पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि महक नाम से एक तहरीर मिली है, जिसमें मुरादाबाद के दो युवकों पर लोगों को भड़काने और घर में बैठकर गंदी बातें करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि महक और परी पहले भी अपने बयानों और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं।