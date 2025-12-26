Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsyoutuber sharad yadav s car fired upon blacked out windows save him 3 boys detained
यूट्यूबर शरद यादव की कार पर फायरिंग, काले शीशे ने बचाया; 3 लड़के हिरासत में

यूट्यूबर शरद यादव की कार पर फायरिंग, काले शीशे ने बचाया; 3 लड़के हिरासत में

संक्षेप:

यूट्यूबर शरद यादव कार से गांव लौट रहे थे। उनके इंतजार में हमलावर नहर की पुलिया के पास पहले से घात लगाकर बैठे थे। हमलावरों ने कार पर गोलियां चला दीं। इस हमले में यूट्यूबर शरद यादव बाल-बाल बच गए। माना जा रहा है कि कार के शीशे काले होने के कारण हमलावर यह नहीं देख सके कि शरद यादव किस सीट पर बैठे हैं।

Dec 26, 2025 10:15 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बिजनौर
उत्तर प्रदेश के बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के गांव कुमुखिया पट्टी में यूट्यूबर शरद यादव की कार को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि कार के काले शीशों की वजह से यूट्यूबर की जान बच गई। देर रात शरद कार से अपने गांव लौट रहे थे। तभी नहर की पुलिया के पास हमलावरों ने कार पर गोलियां चला दीं। यूट्यूबर पर फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने गांव के ही तीन युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात यूट्यूबर शरद यादव कार से गांव लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि यट्यूबर के इंतजार में हमलावर नहर की पुलिया के पास पहले से घात लगाकर बैठे थे। हमलावरों ने कार पर गोलियां चला दीं। इस हमले में यूट्यूबर शरद यादव बाल-बाल बच गए। माना जा रहा है कि कार के शीशे काले होने के कारण हमलावर यह नहीं देख सके कि शरद यादव किस सीट पर बैठे हैं। फायरिंग में कार का शीशा टूट गया। एक के बाद एक करीब पांच फायर किए जाने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। अपने ऊपर हमले से हैरान यूट्यूबर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

घटना के बाद शरद यादव थाना स्योहारा पहुंचे। उन्होंने पुलिस को विस्तार से घटना की जानकारी देते दी और मामला दर्ज करने के लिए तहरीर सौंपी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के आधार पर गांव के तीन युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। आपसी रंजिश, पुराने विवाद समेत हर पहलू पर पुलिस नजर बनाए हुए है। एहतियातन गांव में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
