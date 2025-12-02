Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsYouTuber Shadab Jakati's troubles mount, business leader files complaint for lawsuit, what are the allegations
दो घूंट पिला दे साकिया पर यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें बढ़ीं, व्यापारी नेता ने दी तहरीर

दो घूंट पिला दे साकिया पर यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें बढ़ीं, व्यापारी नेता ने दी तहरीर

संक्षेप:

चर्चित यू-ट्यूबर शादाब जकाती अपने वीडियो ‘दो घूंट पिला दे साकिया’ पर भी फंसते नजर आ रहे हैं। उनका यह वीडियो वायरल तो हो रहा है अब व्यापारी नेता ने इसे लेकर तहरीर दी है। सीधे सीएम पोर्टल पर शिकायत कर शादाब पर केस की मांग की गई है।

Tue, 2 Dec 2025 08:52 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
चर्चित यू-ट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। बच्ची के साथ अश्लील वीडियो को लेकर गिरफ्तार होने और जमानत के बाद एक और मामले में उनके खिलाफ मुकदमे की मांग करते हुए तहरीर दी गई है। अश्लीलता और बच्ची के साथ शराबी वाली वीडियो बनाने को लेकर व्यापारी नेता शैंकी वर्मा ने शिकायत की है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर तहरीर डालकर कार्रवाई और मुकदमे की मांग की गई है। उनका वीडियो ‘दो घूंट पिला दे साकिया’ वायरल हो रहा है। इसमें बेटी भी है। इस वीडियो को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट भी किए जा रहे हैं।

यू-ट्यूबर शादाब जकाती पर एक अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा था, जिसमें इंचौली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि केस में कोर्ट से शादाब को जमानत मिल गई थी। इसके तुरंत बाद एक अन्य वीडियो डॉक्टरों के संबंध में शादाब जकाती ने वायरल की, जिसे लेकर डॉक्टरों ने भी आपत्ति कर दी और डॉक्टर पेशे को बदनाम करने की साजिश बताया। इसी मामले में आईएमए अध्यक्ष डॉ. मनीषा त्यागी ने भी वीडियो को आपत्तिजनक बताया है और इस प्रकरण में शिकायत कर दी है। इनसे पहले ही डॉ. प्रेमसिंह ने भी शिकायत की है।

अब एक अन्य वीडियो को लेकर शादाब को घेरा जा रहा है। शराबी वाली वीडियो में जकाती और उनकी बेटी हैं। इसे लेकर भी आपत्ति की जा रही है। इसी मामले में शादाब जकाती के खिलाफ शैंकी वर्मा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दी है। प्रकरण में जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, दूसरी ओर शादाब जकाती ने वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर बताया है कि सभी प्रकरण में उनकी लीगल टीम जवाब देगी।

शराबी वाली वीडियो पर हो रहे ट्रोल

शराबी वाली वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। इससे पहले एक वीडियो में भी बच्ची को साथ रखा गया था। उनकी वीडियो ‘दो घूंट पिला दे साकिया’ वायरल हुई है, जिसमें बेटी भी है। इस वीडियो को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट किए जा रहे हैं। सवाल उठाए कि इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो में बच्चों को क्यों रख रहे हैं। एक हफ्ते में तीसरे वीडियो को लेकर विवाद शुरू हो गया है लेकिन शादाब ने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया है।