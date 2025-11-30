तीसरे वीडियो को लेकर ट्रोल हुए यूट्यूबर शादाब जकाती, बेटी संग शराब वाली बनाई थी रील

संक्षेप: तीसरे वीडियो को लेकर यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर चर्चा में हैं। शराबी वाली वीडियो बेटी के साथ बनाने को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले एक वीडियो में भी बच्ची को साथ रखा गया था। दूसरी वीडियो डॉक्टर बनकर बनाई थी, जिसे लेकर शिकायत की गई थी।

यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक वीडियो को लेकर शादाब जकाती ट्रोल हो रहे हैं। अश्लीलता और डॉक्टर के वीडियो को लेकर शादाब जकाती चर्चा में आ चुके हैं। इनमें अश्लील वीडियो बनाने को लेकर उनके ऊपर केस भी दर्ज हो चुका है। अब तीसरे वीडियो को लेकर यूट्यूबर शादाब जकाती फिर चर्चा में हैं। शराबी वाली वीडियो बेटी के साथ बनाने को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले एक वीडियो में भी बच्ची को साथ रखा गया था। दूसरी वीडियो डॉक्टर बनकर बनाई थी, जिसे लेकर शिकायत की गई थी। आरोप लगाया था कि डॉक्टर के पेशे को बदनाम करने के लिए शादाब जकाती ने ऐसी वीडियो बनाई है। शादाब जकाती पर इंचौली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी।

यूट्यूबर शादाब जकाती फिर से चर्चा में है। इस बार उनकी वीडियो ‘दो घूंट पिला दे साकिया’ वायरल हुई है, जिसमें बेटी भी है। इस वीडियो को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट किए जा रहे हैं। सवाल उठाए कि इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो में बच्चों को क्यों रख रहे हैं। शादाब जकाती पहले ही दो अश्लील वीडियो को लेकर चर्चाओं में है। अश्लीलता वाली वीडियो बनाने के मामले में शादाब जकाती के खिलाफ इंचौली थाने में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।