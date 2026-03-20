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यूट्यूबर शादाब जाकाती को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी स्टे की याचिका खारिज, पुलिस से मांगी रिपोर्ट

Mar 20, 2026 09:29 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
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यू-ट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हाईकोर्ट ने शादाब और पत्नी की गिरफ्तारी स्टे की याचिका खारिज कर दी है। दोनों पर महिला से रेप का आरोप है और मुकदमा दर्ज हुआ था।

यूट्यूबर शादाब जाकाती को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी स्टे की याचिका खारिज, पुलिस से मांगी रिपोर्ट

Meerut News: यू-ट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हाईकोर्ट ने शादाब और पत्नी की गिरफ्तारी स्टे की याचिका खारिज कर दी है। दोनों पर महिला से रेप का आरोप है और मुकदमा दर्ज हुआ था। शादाब ने इसी मामले में गिरफ्तारी स्टे और अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी थी। इस मामले में पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है और पूछा गया है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।

इंचौली निवासी यू-ट्यूबर शादाब जकाती ‘10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी’ डायलॉग से चर्चित हुए थे। सोशल मीडिया पर शादाब के लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। शादाब के घर पर काम करने वाली महिला ने 5 फरवरी 2026 को शादाब, उसकी पत्नी साजिश और पिता यजीम पर रेप का आरोप लगाया। बताया कि उसके साथ शादाब ने 34 बार रेप किया।

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अश्लील वीडियो बनाने लेकर घिरे थे शादाब

6 फरवरी को इंचौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और तीनों को नामजद किया गया। इस दौरान शादाब एक बच्ची के साथ अश्लील वीडियो बनाने को लेकर विवाद में घिर गए थे। रेप के मामले में शादाब जकाती गिरफ्तारी स्टे के लिए हाईकोर्ट गए थे। इसी मामले में समाजसेवी राहुल ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने शादाब के गिरफ्तारी स्टे की याचिका खारिज कर दी है, साथ ही मेरठ पुलिस से जवाब मांगा है कि गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की गई।

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छत्तीसगढ़ की महिला ने दर्ज कराया था केस

‘10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है’ से फेमस हुए मेरठ के यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फरवरी में शादाब जकाती पर अब छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने शादाब जकाती की पत्नी और बेटे को भी आरोपी बनाया था। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह मेरठ में रहकर शादाब के साथ वीडियो बनाने का काम करती थी। शादाब और उसके परिवार वालों ने उसको बंधक बनाकर शोषण किया। शादाब की पत्नी और उसका बेटा उससे मारपीट करता था। शादाब ने भी मौके का फायदा उठाकर रेप किया।

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पहले भी शादाब पर लग चुके हैं कई आरोप

शादाब जकाती के साथ काम करने वाली एक अन्य महिला इरम के पति शादाब ने भी कुछ दिन पहले हंगामा करते हुए शादाब पर आरोप लगाए थे। इरम ने भी पति पर तलाक देने और धमकाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। वहीं इस मामले में मेरठ एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि महिला ने शादाब जकाती के खिलाफ तहरीर दी थी। इंचौली थाने में शादाब और अन्य आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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