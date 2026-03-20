यूट्यूबर शादाब जाकाती को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी स्टे की याचिका खारिज, पुलिस से मांगी रिपोर्ट

यू-ट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हाईकोर्ट ने शादाब और पत्नी की गिरफ्तारी स्टे की याचिका खारिज कर दी है। दोनों पर महिला से रेप का आरोप है और मुकदमा दर्ज हुआ था।

Meerut News: यू-ट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हाईकोर्ट ने शादाब और पत्नी की गिरफ्तारी स्टे की याचिका खारिज कर दी है। दोनों पर महिला से रेप का आरोप है और मुकदमा दर्ज हुआ था। शादाब ने इसी मामले में गिरफ्तारी स्टे और अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी थी। इस मामले में पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है और पूछा गया है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।

इंचौली निवासी यू-ट्यूबर शादाब जकाती ‘10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी’ डायलॉग से चर्चित हुए थे। सोशल मीडिया पर शादाब के लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। शादाब के घर पर काम करने वाली महिला ने 5 फरवरी 2026 को शादाब, उसकी पत्नी साजिश और पिता यजीम पर रेप का आरोप लगाया। बताया कि उसके साथ शादाब ने 34 बार रेप किया।

अश्लील वीडियो बनाने लेकर घिरे थे शादाब 6 फरवरी को इंचौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और तीनों को नामजद किया गया। इस दौरान शादाब एक बच्ची के साथ अश्लील वीडियो बनाने को लेकर विवाद में घिर गए थे। रेप के मामले में शादाब जकाती गिरफ्तारी स्टे के लिए हाईकोर्ट गए थे। इसी मामले में समाजसेवी राहुल ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने शादाब के गिरफ्तारी स्टे की याचिका खारिज कर दी है, साथ ही मेरठ पुलिस से जवाब मांगा है कि गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ की महिला ने दर्ज कराया था केस ‘10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है’ से फेमस हुए मेरठ के यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फरवरी में शादाब जकाती पर अब छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने शादाब जकाती की पत्नी और बेटे को भी आरोपी बनाया था। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह मेरठ में रहकर शादाब के साथ वीडियो बनाने का काम करती थी। शादाब और उसके परिवार वालों ने उसको बंधक बनाकर शोषण किया। शादाब की पत्नी और उसका बेटा उससे मारपीट करता था। शादाब ने भी मौके का फायदा उठाकर रेप किया।