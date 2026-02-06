यूट्यूबर शादाब जकाती पर रेप का केस, महिला ने पत्नी और बेटे पर भी लगाए गंभीर आरोप

संक्षेप: छत्तीसगढ़ की महिला ने शादाब जकाती की पत्नी और बेटे पर भी केस दर्ज कराया। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह मेरठ में रहकर शादाब के साथ वीडियो बनाने का काम करती थी।

‘10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है’ से फेमस हुए मेरठ के यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शादाब जकाती पर अब छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने शादाब जकाती की पत्नी और बेटे पर भी केस दर्ज कराया। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह मेरठ में रहकर शादाब के साथ वीडियो बनाने का काम करती थी। शादाब और उसके परिवार वालों ने उसको बंधक बनाकर शोषण किया। शादाब की पत्नी और उसका बेटा उससे मारपीट करता था। शादाब ने भी मौके का फायदा उठाकर रेप किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

एक दिन पहले ही महिला ने शादाब जकाती पर लगाए थे गंभीर आरोप छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला वर्तमान में मेरठ के इंचौली क्षेत्र में रहती है, वह करीब डेढ़ साल से शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाने का काम कर रही थी। एक दिन पहले महिला ने पुलिस को शादाब जकाती और उसके परिवार वालों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था। महिला ने बताया था कि वह अपने पति और बच्चों के साथ 2018 से यहां रह रही है।

महिला ने पुलिस को बताया था कि वह करीब एक-डेढ़ साल से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती के पास काम कर रही थी। शादाब के साथ वह वीडियो बनाती थी। महिला ने आरोप लगाया शादाब जकाती ने उसका शोषण किया और उसे धमकी दी। महिला ने शादाब के खिलाफ रेप का भी आरोप लगाया। आरोप लगाया उसका एक वीडियो शादाब ने बनाया है और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। महिला ने बताया उसे डर था कि पति को पता चला तो वह तलाक दे देगा। बाद में पति को सारी घटना बताई तो उसने कानूनी मदद लेने की बात कही। महिला ने तहरीर दी है।

लगातार चर्चा में है शादाब जकाती