शादाब जकाती के साथ बीवी भेजने की बात वाला वीडियो पुराना, यूट्यूबर पर युवक ने फिर लगाए आरोप

संक्षेप: अब सुलहनामा वाला वीडियो 6 महीने पहले का बताया जा रहा है। खुर्शीद ने इसकी शिकायत सीओ सदर देहात से की है। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। सीओ सदर देहात का कहना है कि इस वीडियो को किसने और क्यों वायरल किया, ये पता किया जा रहा है। जांच प्रचलित है।

यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करने वाली महिला के पति खुर्शीद ने सीओ सदर देहात से अब शिकायत की है कि कुछ दिन पहले समझौते का एक वीडियो वायरल किया गया था, वो करीब छह महीने पुराना है। वीडियो वायरल कर गुमराह करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच तेज कर शादाब जकाती से संपर्क किया है।

मेरठ के इंचौली निवासी खुर्शीद की पत्नी यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ काम करती है। इसे लेकर खुर्शीद और पत्नी में विवाद है। खुर्शीद ने पत्नी के शादाब के साथ काम करने को लेकर विरोध किया। कुछ दिन पहले खुर्शीद ने इंचौली थाने पहुंचकर हंगामा किया। आरोप लगाया पत्नी उसकी हत्या की साजिश रच रही है। उसने कहा पत्नी बिना बताए शादाब के साथ वीडियो बनाने के लिए चली जाती है। मामले के बाद महिला ने भी वीडियो वायरल कर कहा जकाती के साथ वह अपनी मर्जी से काम करती है, जिसका उसे पैसा मिलता है। उसने खुर्शीद द्वारा शादाब पर लगाए आरोप को झूठा बताया।

इसके अगले दिन शादाब, महिला और खुर्शीद का वीडियो वायरल हुआ। इसमें खुर्शीद, पत्नी को शादाब जकाती के साथ काम करने के लिए बोलता नजर आया। अब सुलहनामा वाला वीडियो छह महीने पहले का बताया जा रहा है। खुर्शीद ने इसकी शिकायत सीओ सदर देहात से की है। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। सीओ सदर देहात का कहना है कि वायरल वीडियो छह महीने पुराना बताया है। इस वीडियो को किसने और क्यों वायरल किया, ये पता किया जा रहा है। जांच प्रचलित है।