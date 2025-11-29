नए वीडियो के साथ फिर चर्चा में आए यूट्यूबर शादाब जकाती, अब डॉक्टरों ने की कार्रवाई की मांग

संक्षेप: 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी वीडियो बनाकर फंसे शादाब जकाती एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार डॉक्टरों पर बनाए गए वीडियो को लेकर चिकित्सकों में रोष है।

सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में रहने वाले इन्फ्लूएंसर शादाब जकाती एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके नए वीडियो ने इस बार मेडिकल समुदाय को गुस्से में ला दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि जकाती का नया कंटेंट चिकित्सक पेशे की गरिमा के विपरीत है और इससे समाज में डॉक्टरों के प्रति गलत संदेश जा रहा है।

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. प्रेम सिंह ने वीडियो की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह डॉक्टर समुदाय के सम्मान पर सीधा प्रहार है। उनके अनुसार, मरीज डॉक्टर के पास जान बचाने की उम्मीद से आता है, ऐसे में सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री फैलाना बेहद शर्मनाक है, जो लोगों के मन में डॉक्टरों को लेकर अविश्वास पैदा करे। डॉ. सिंह का आरोप है कि जकाती पहले भी कई बार विवादित कंटेंट बनाकर विभिन्न वर्गों और समुदायों को निशाना बना चुके हैं।

हाल ही में उन पर दर्ज हुई एफआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब ऐसे मामलों में कड़े कानूनी कदम उठाना जरूरी है, ताकि समाज में गलत धारणा न बने और दोबारा ऐसी हरकतें करने की हिम्मत न हो। उन्होंने कहा है कि जकाती के सभी सोशल मीडिया अकाउंट की समीक्षा की जाए, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें सीज किया जाए और भविष्य में ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।