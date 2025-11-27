10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है से फेमस शादाब जकाती अरेस्ट, कोर्ट से मिली जमानत

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो बनाकर फेमस हो जा रहा है। कुछ लोगों को वीडियो बनाने के चक्कर में पुलिस के चक्कर भी लगाने पड़ जा रहे हैं। यूपी के मेरठ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। 10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी वीडियो बनाकर फेमस हुए शादाब जकाती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शादाब ने एक बच्ची के साथ गंदी वीडियो बनाई थी, जिसके चलते वह कानूनी शिकंजे में फंस गया। फिलहाल शादाब को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बतादें कि शादाब मेरठ के ही रहने वाले हैं। वह कई सालों से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। कुछ साल पहले शादाब खाड़ी देशों में नौकरी करता था। धीरे-धीरे उसने वीडियो बनाने शुरू कर दिए। कुछ दिन पहले शादाब ने 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का जी वीडियो बनाया और वह फेमस हो गया। इस वीडियो के वायरल होते होने के बाद शादाब को छोटे भाई-बड़े भाई ने शादाब को दुबई भी बुलाया था। यही नहीं वह फिल्मी सितारों के साथ भी रील बनाते नजर आए थे।