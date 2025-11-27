10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है से फेमस शादाब जकाती अरेस्ट, कोर्ट से मिली जमानत
सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो बनाकर फेमस हो जा रहा है। कुछ लोगों को वीडियो बनाने के चक्कर में पुलिस के चक्कर भी लगाने पड़ जा रहे हैं। यूपी के मेरठ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। 10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी वीडियो बनाकर फेमस हुए शादाब जकाती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शादाब ने एक बच्ची के साथ गंदी वीडियो बनाई थी, जिसके चलते वह कानूनी शिकंजे में फंस गया। फिलहाल शादाब को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बतादें कि शादाब मेरठ के ही रहने वाले हैं। वह कई सालों से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। कुछ साल पहले शादाब खाड़ी देशों में नौकरी करता था। धीरे-धीरे उसने वीडियो बनाने शुरू कर दिए। कुछ दिन पहले शादाब ने 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का जी वीडियो बनाया और वह फेमस हो गया। इस वीडियो के वायरल होते होने के बाद शादाब को छोटे भाई-बड़े भाई ने शादाब को दुबई भी बुलाया था। यही नहीं वह फिल्मी सितारों के साथ भी रील बनाते नजर आए थे।
किस वीडियो पर फंस गए शादाब
शादाब ने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने एक दुकानदार का रोल निभाया था। वीडियो में एक बच्ची दुकान पर चिप्स-बिस्किट खरीदती है और कहती है कि उसकी मम्मी पैसे देंगी। वीडियो में बच्ची के जाने के बाद शादाब कहता है कि अगर यह बच्ची इतनी खूबसूरत है तो इसकी मां कितनी खूबसूरत होगी। इसके बाद वह बच्ची के घर पर पैसे लेने जाता है। यहां शादाब बच्ची की मम्मी से कहता है कि आप पैसे क्या दोगे, पप्पी ही दे दो। इसके बाद वीडियो जब वायरल हुआ तो विवाद फैल गया। सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट आने शुरू हो गए।
कोर्ट से मिली जमानत
बच्ची के साथ अभद्रता वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने शादाब जकाती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शादाब को कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान शादाब ने कोर्ट को बताया है कि वीडियो उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। वीडियो में उसने कोई गलत बात नहीं की है। अगर वीडियो से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह मांफी मांगता है। इसके बाद कोर्ट ने शादाब को जमानत दे दी।