Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYouTuber made offensive remarks about Nagina MP Chandrashekhar Azad police have registered case
सांसद चंद्रशेखर आजाद पर यूट्यूबर ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

सांसद चंद्रशेखर आजाद पर यूट्यूबर ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

संक्षेप:

बागपत में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बागपत जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है।

Jan 11, 2026 10:45 pm ISTDinesh Rathour खेकड़ा/बागपत
share Share
Follow Us on

यूपी के बागपत में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बागपत जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। यूट्यूबर डोली शर्मा द्वारा इंटरनेट मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। खेकड़ा निवासी युवक ने बागपत कोतवाली पर यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खेकड़ा कस्बे के मोहल्ला विजयनगर निवासी राजू ने बागपत कोतवाली में तहरीर देते हुए युवती के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में सांसद की छवि धूमिल करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर युवती बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि राजू की तहरीर पर आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही यूट्यूबर युवती को गिरफ्तार किया जाएगा।

फर्जी यूट्यूबर बनकर आए दो शातिरों ने उड़ाए लाखों के कैमरे

वहीं संभल में में ठगी का एक बेहद शातिर और नया तरीका सामने आया है। खुद को 'नामचीन यूट्यूबर' बताकर दो शातिर युवकों ने रील शूट करने के बहाने शनिवार को चंदौसी के दो बड़े स्टूडियो संचालकों को करीब साढ़े पांच लाख रुपये की चपत लगा दी। आरोपियों ने बहजोई के दो अलग-अलग होटलों में वारदात को अंजाम दिया और स्टूडियो के कर्मचारियों को झांसे में लेकर महंगे कैमरा सेट लेकर रफूचक्कर हो गए। पीड़ितों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदौसी निवासी स्टूडियो संचालक हनी वार्ष्णेय चंद्रा ने बताया कि शुक्रवार को आए एक फोन कॉल में युवक ने खुद को सोशल मीडिया पर सक्रिय यूट्यूबर बताते हुए बहजोई में रील शूट करने की बात कही।

तीन दिन के लिए 10 हजार रुपये में कैमरा बुक कराया गया। शनिवार सुबह स्टाफ को कैमरा लेकर बहजोई बुलाया गया। कर्मचारी अर्जुन जब कैमरा सेट लेकर चंदौसी रोड पर होटल पहुंचा तो, आरोपियों ने उसे कमरे में बैठाकर भरोसा जीता। कुछ देर बाद खाना खिलाने के बहाने एक आरोपी उसे होटल से बाहर ले गया, जबकि दूसरा आरोपी कमरे में कैमरे के साथ मौजूद रहा। एटीएम से पैसे निकालने का बहाना बनाकर दोनों युवक अलग-अलग समय पर फरार हो गए। दूसरी घटना चंदौसी निवासी स्टूडियो संचालक सुशील मौर्य के साथ की गई। आरोपियों ने उनसे भी तीन दिन के लिए कैमरा बुक कराया और कर्मचारी विपिन कुमार को बहजोई बुलाया। यहां भी कलेक्ट्रेट के पास एक होटल में ठहरकर वही तरीका अपनाया गया। एक आरोपी कर्मचारी को उलझाए रहा, जबकि दूसरा कैमरा सेट लेकर चुपचाप निकल गया। कुछ देर बाद एटीएम जाने की बात कहकर साथ मौजूद आरोपी भी फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों स्टूडियो संचालक कोतवाली पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक संत कुमार ने बताया कि होटल, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व मोबाइल नंबरों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Chandrashekhar Azad UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |