यूट्यूबर युवती से दरिंदगी; होटलों में ले जाकर लूटी आबरू, इंस्टाग्राम वाले दोस्त ने कहीं का नहीं छोड़ा
बागपत जिले में शादी के नाम एक यूट्यूबर युवती से उसके प्रेमी ने दरिंदगी की। अलग-अलग जिलों के होटल में ले जाकर उसकी आबरू लूटी। युवती जब गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया।
Bagpat News: यूपी में बागपत से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक यूट्यूबर युवती से इंस्टाग्राम वाले दोस्त ने धोखा दे दिया। शादी का झांसा देकर उससे कई बार दरिंदगी की। अलग-अलग जिलों के होटल में लेकर उसकी आबरू लूटी। पीड़िता का आरोप है कि जब वह गर्भवती हुई तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने दूसरी युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया। इंस्टाग्राम वाले दोस्त ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। युवती ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता का आरोप है कि वह देहाती फिल्म बनाने वाली एक कंपनी में नौकरी करती है। इसके साथ ही उसने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। बताया कि वर्ष 2022 में इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती अमीनगर सराय निवासी युवक से हुई। कुछ दिन बाद ही दोनों फोन पर बात करने लगे और मिलने-जुलने लगे। आरोप लगाया कि प्रेमी युवक ने दिल्ली के होटल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। उसने विरोध किया तो युवक ने शादी करने का झांसा दिया।
प्रेमी का शादी से इनकार
आरोप है कि इसके बाद युवक ने नोएडा, गाजियाबाद के होटलों में ले जाकर संबंध बनाए। इसी बीच वह गर्भवती हो गई। उसने प्रेमी से शादी करने की बात कही तो उसने इनकार कर दिया। उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। आरोप लगाया कि युवक ने अब दूसरी युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया है, जिसकी वीडियो भी उसके पास है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना बागपत जनपद की नहीं है। पीड़िता के साथ नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के होटलों में संबंध बनाए गए हैं। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।
फास्ट फूड खिलाने के बहाने किशोरी से दुष्कर्म, गिरफ्तार
वहीं दूसरी ओर गोरखपुर जिले से नाबालिग संग रेप का ममला सामने आया है। पीड़िता की बहन ने शनिवार को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मैमरा गांव निवासी धनंजय साहनी (45) की ससुराल सिकरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में है। वह विदेश रहकर काम करता है और दो दिन पहले अपने ससुराल सिकरीगंज क्षेत्र आया था। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे वह किशोरी को फास्ट फूड खिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया। आरोप है कि गांव से दूर खेत में ले जाकर उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद किशोरी घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। उसके बाद परिजनों ने शनिवार को पुलिस को तहरीर देकर घटना से अवगत कराया। सिकरीगंज पुलिस ने शनिवार की देर शाम केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज अंजुल कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी के दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।