Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYouTuber Anurag dwivedi who came from small village, made much money that he even took his relatives on a trip to Dubai
छोटे गांव से निकला यूट्यूबर अनुराग, दिल्ली में चमकी किस्मत; पैसा इतना कि रिश्तेदारों को भी घुमाया दुबई

छोटे गांव से निकला यूट्यूबर अनुराग, दिल्ली में चमकी किस्मत; पैसा इतना कि रिश्तेदारों को भी घुमाया दुबई

संक्षेप:

एक छोटे से गांव से निकलकर बेतहाशा दौलत और शोहरत बनाने वाली की दिल्ली में किस्मत चमकी थी। लग्जरी गाड़ियां और पैसा इतना रिश्तेदारों को भी दुबई की सैर कराई। ईडी जांच में फंसे अनुराग की हकीकत सामने आई है।

Dec 19, 2025 05:05 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर करोड़ों की दुनिया तक पहुंचने का दावा, सोशल मीडिया पर बेतहाशा शोहरत, दुबई में भव्य शादी और जांच एजेंसियों के शिकंजे में आता नाम, यूट्यूबर और फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट अनुराग द्विवेदी आज सवालों के घेरे में है। अनुराग की दिल्ली पहुंचने के बाद किस्मत बदली। लग्जरी गाड़ियां और पैसा इतना रिश्तेदारों को भी दुबई की सैर कराई। तेजी से बदली जिंदगी ने जहां हजारों युवाओं को आकर्षित किया, वहीं सट्टा, रंगदारी और ईडी की कार्रवाई जैसी चर्चाओं ने इस चमक के पीछे के स्याह सच को उजागर किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ग्राम पंचायत भीतरेपार के मजरे खजूर से ताल्लुक का अनुराग द्विवेदी कभी साधारण ग्रामीण जीवन जीता था। चर्चाओं के मुताबिक, वर्ष 2017-18 में गांव में रहते हुए क्रिकेट सट्टेबाजी में लाखों गंवाने के बाद पिता की फटकार मिली और दोस्त संजीत कुमार के साथ दिल्ली चला गया। यहीं से किस्मत का पासा पलटा। दिल्ली में ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी गतिविधियों से जुड़कर कथित तौर पर सट्टा खिलवाने का काम शुरू किया। बाद में अपना फैंटेसी ऐप लॉन्च किया। सोशल मीडिया के सहारे खुद को ‘फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट’ के तौर पर स्थापित किया। कभी साइकिल से चलनेवाले अनुराग के पास आज महंगी कारों का काफिला बताया जाता है।

ये भी पढ़ें:यूट्यूबर अनुराग के घर ईडी का छापा, करोड़ों की लैंबार्गिनी, मर्सिडीज और BMW जब्त
ये भी पढ़ें:नीतीश नकाब विवाद में तहरीर देने वाली सुमैया राणा का घर से निकलना मना

यूट्यूब पर फॉलोअर्स की भीड़ जुटाने के बाद सात जनवरी 2024 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ‘तू कर लेगा’ नाम से मीट-अप किया, जिसमें उसके प्रशंसक शामिल हुए। लेकिन दिसंबर 2024 में विवादों ने जोर पकड़ा। दावा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा रोहित गोदारा फोन कर एक करोड़ की रंगदारी और जान से मारने की धमकी दे रहा है। अनुराग ने सोशल मीडिया पर सुरक्षा की गुहार लगाई, फिर पोस्ट हटा ली, जिससे चर्चाएं और तेज हो गईं। नवंबर 2025 में दुबई के होटल में भव्य शादी ने फिर सुर्खियां बटोरीं। करीब 100 रिश्तेदारों के हवाई टिकट व खर्च करने की बात सामने आई।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Youtube अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |