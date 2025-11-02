Hindustan Hindi News
Youths Scorpio attacked goldsmith in front police broke car windows three arrested
स्कार्पियो सवार युवकों ने पुलिस के सामने सर्राफ पर किया हमला, कार के शीशे तोड़े, तीन गिरफ्तार

संक्षेप: मेरठ में पुलिस के सामने रोडरेज की सनसनीखेज वारदात हुई। खिर्वा रोड पर दो स्कॉर्पियो सवार युवकों में ओवरटेक करने को लेकर शनिवार रात विवाद हुआ। एक स्कार्पियो में सवार युवकों ने सर्राफ और उनके परिवार पर हमला कर दिया।

Sun, 2 Nov 2025 10:04 PMDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
यूपी के मेरठ में पुलिस के सामने रोडरेज की सनसनीखेज वारदात हुई। खिर्वा रोड पर दो स्कॉर्पियो सवार युवकों में ओवरटेक करने को लेकर शनिवार रात विवाद हुआ। एक स्कार्पियो में सवार युवकों ने सर्राफ और उनके परिवार पर हमला कर दिया। एक के बाद एक कई घूंसे बरसाए और घायल कर दिया। बीच बचाव में आए लोगों को भी पीटा। पुलिसकर्मियों के सामने आरोपियों ने उत्पात मचाया। दोनों पक्ष की ओर से तहरीर पुलिस को दी गई, दोनों पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार भी दिखाया है।

करनावल निवासी जयवीर सिंह किसान हैं और इनका बेटा साहिल सर्राफा बाजार में सर्राफ की दुकान करता है। परिवार खिर्वा रोड पर अमोलिक कॉलोनी में रह रहा है। परिवार में एक बच्चे की तबीयत खराब थी, इसलिए शनिवार रात साहिल अपने भाई देव के साथ स्कार्पियो में बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर आए थे। वापसी में कंकरखेड़ा थाने के पास ओवरटेक करने को लेकर दूसरी स्कार्पियो सवार कुछ युवकों ने साहिल से गाली गलौज करते हुए गाड़ी रुकवा ली। उस समय लोगों ने मामला शांत कराकर दोनों को आगे भेज दिया।

इसके बाद दूसरी कार में सवार युवकों ने अपने साथी बुला लिए और साहिल को डिफेंस कॉलोनी के सामने घेरकर रोक लिया। दूसरी कार में सवार एक युवक ने साहिल की कार पर हमला कर दिया। कार में अंदर बैठे व्यक्ति पर दनादन घूंसे बरसाए। बचाव का प्रयास करने पर आरोपी के बाकी साथी भी आ गए और मारपीट कर दी। आरोपियों ने साहिल की कार के शीशे भी तोड़ डाले। इस दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बना ली और वायरल कर दी। दूसरे पक्ष की पहचान अंकित सिरोही निवासी बुलंदशहर और उसके साथियों के रूप में हुई है।

अंकित ने पुलिस को दी लूट की सूचना

अंकित और उसके साथियों ने रोडरेज की घटना के बाद थाने पहुंचकर पुलिस को लूट और हमले की तहरीर दी। खुद को हाईकोर्ट का अधिवक्ता बताते हुए अंकित ने दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया। बाद में वीडियो सामने आई तो पुलिस को पूरा मामला पता चला। साहिल भी थाने पहुंचा और तहरीर दी। पुलिस ने दोनों पक्ष का मुकदमा दर्ज किया है। तीन लोगों को गिरफ्तार दिखाया है।

पुलिस के खिलाफ भी बैठी जांच

वीडियो में पुलिस भी दिखाई दे रही है। रोडरेज पुलिस के सामने हुई, बावजूद इसके कार्रवाई समय पर नहीं हुई। अफसरों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच बैठा दी है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के नाम पता किए जा रहे हैं। मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो के आधार पर कार्रवाई कराई जा रही है।

Meerut News Up Latest News UP Police
