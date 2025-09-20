youths returning from a bar opened fire in a lucknow mall police arrested four people including woman लखनऊ में बार से लौटे युवकों ने मॉल में की फायरिंग, महिला समेत चार को पुलिस ने दबोचा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
youths returning from a bar opened fire in a lucknow mall police arrested four people including woman

लखनऊ में बार से लौटे युवकों ने मॉल में की फायरिंग, महिला समेत चार को पुलिस ने दबोचा

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित एक मॉल में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना 19 और 20 सितंबर की दरमियानी रात हुई थी, जब कुछ लोगों का सुरक्षाकर्मियों से विवाद हो गया और उसी दौरान गोली चल गई।

Pawan Kumar Sharma भाषा, लखनऊSat, 20 Sep 2025 07:32 PM
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के एक मॉल में गोलीबारी करने के आरोप में एक महिला समेत चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) निपुण अग्रवाल ने बताया कि यह घटना 19 और 20 सितंबर की दरमियानी रात हुई, जब बार से लौटे कुछ लोगों ने मॉल के सुरक्षाकर्मियों से विवाद किया। इसी बीच एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोलीबारी की।

पुलिस उपायुक्त के मुताबिक इस मामले में हर्ष मिश्रा (23), प्रिंस वर्मा (28), रोहित पटेल (30) और स्वाति (35) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नियंत्रण कक्ष को मिली सूचना और अनुज चौधरी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए चारों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने घटनास्थल से पिस्तौल, दो मैगजीन, सात कारतूस और दो खोखे बरामद किए गए हैं।

अधिकारी ने बताया कि रोहित पटेल के स्वामित्व वाली लाइसेंसी पिस्तौल का इस्तेमाल कथित तौर पर हर्ष मिश्रा ने किया था। समूह द्वारा इस्तेमाल की गई कार को भी सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने बताया कि वे बार गए थे। बार के सुरक्षाकर्मियों से उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि हर्ष ने कथित तौर पर पार्किंग क्षेत्र में गोली चला दी। उधर, पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

उधर, देवरिया के रामजानकी मार्ग स्थित बरहज थाना क्षेत्र के ग्राम नौका टोला बगीचे के निकट शनिवार शाम बाइक सवार बदमाश दूधिये को गोली मार कर फरार हो गए। गोली दूधिये के कान के निकट सिर में लगी है। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां से चिकित्सक ने स्थिति गम्भीर देखकर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

