गंगा एक्सप्रेसवे पर थार और स्कार्पियो से किया स्टंट, टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर भागे युवक, चार गिरफ्तार
यूपी के मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी करने वाले चार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल चार लग्जरी वाहनों को भी सीज कर दिया है।
Meerut News: शहर के अंदर और हाईवे पर अक्सर युवाओं का उत्पात देखने को मिलता है। थोड़े से लाइक और कमेंट के चक्कर में ये लोग अपनी जान को भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते तो कई बार ये नियम कायदों को ताक पर रखने से भी बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है। यहां कार सवार युवाओं ने गंगा एक्सप्रेस वे पर स्टंट किया। कार सवार युवाओं ने एक्सप्रेसवे पर जमकर हुडदंग मचाया। टोल प्लाजा पर रोकने पर कार सवार बैरियर तोड़कर भाग निकले। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने चार युवकों को ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल चार लग्जरी वाहनों को भी सीज कर दिया है।
वायरल वीडियो में कई थार और स्कॉर्पियो गाड़ियां एक साथ एक्सप्रेसवे पर दौड़ती दिखाई दे रही हैं। कुछ युवक गाड़ियों की खिड़कियों और इसके अलावा जगह-जगह गाड़ियों को गलत जगह चलाकर हूटिंग और स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवकों ने काफी देर तक एक्सप्रेसवे पर उत्पात मचाया, जिससे अन्य वाहन चालकों में दहशत फैल गई। टोल प्लाजा पर जब कर्मचारियों ने वाहनों को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने बैरियर तोड़ दिया और तेज रफ्तार में मौके से निकल गए। इस तरह की घटनाएं अक्सर ही देखने को मिल जाती हैं।
गंगा एक्सप्रेसवे पर खतरनाक तरीके से दौड़ाई थी गाड़ियां
पुलिस ने अनुसार, वायरल वीडिया के बाद जांच में पता चला कि घटना 27 मई को खड़खड़ी टोल प्लाजा गंगा एक्सप्रेसवे की है। कुछ युवक महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो और अन्य गाड़ियों से टोल प्लाजा पहुंचे। आरोप है कि युवकों ने करीब 200 मीटर तक वाहनों को लापरवाही और खतरनाक तरीके से दौड़ाया तथा स्टंट करते हुए फोटो और वीडियो बनाए। इसके बाद टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से अभद्रता कर टोल देने से इनकार कर दिया गया। मामले में खड़खड़ी टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित केतकर की तहरीर पर थाना खरखौदा में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
एसएसपी के निर्देश पर तीन टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने फुटेज के आधार पर गाड़ियों और चालकों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने तानिष्क निवासी जुर्रानपुर लोहियानगर, हर्ष निवासी भोपाल बिहार गढ़ रोड, युवराज निवासी चंदपा खरखौदा और विक्रांत निवासी धनौटा खरखौदा को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात अभिजीत कुमार का कहना है कि वीडियो सामने आने पर तत्काल खरखौदा पुलिस ने गाड़ी की पहचान की। टोल मैनेजर की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी और यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।