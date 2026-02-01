Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsyouths eating dumplings without paying killed a shopkeeper after he interrupted them beating him to death
बिना पैसे दिए पकौड़ी खा रहे युवकों ने टोकने पर दुकानदार की ले ली जान, पीट-पीटकर मार डाला

बिना पैसे दिए पकौड़ी खा रहे युवकों ने टोकने पर दुकानदार की ले ली जान, पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप:

घायल दुकानदार को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शनिवार की देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा। चाय दुकानदार की हत्या के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार की सुबह ग्रामीणों और परिवारीजनों का गुस्सा फूट पड़ा।

Feb 01, 2026 04:52 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चाय बेचने वाले एक दुकानदार की युवकों ने बेरहमी से पीट-पीटकर जान ले ली। इसे लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने शव को भटनी-भिंगारी मार्ग पर रखकर करीब दो घंटे तक सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप रहा।

देवरिया के कुकुर घाटी निवासी अवधराज खरवार (उम्र 60 वर्ष) पुत्र वुचूक चौराहे पर शराब की दुकान के पास चाय-पकौड़ी की दुकान चलाते थे। गुरुवार की शाम अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब लेने के बाद कुछ युवक नशे की हालत में उनकी दुकान पर पहुंचे और बिना पैसे दिए पकौड़ी उठाकर खाने लगे। विरोध करने पर युवकों ने अवधराज के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायल दुकानदार को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार की रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शनिवार की देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा। चाय दुकानदार की हत्या के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार की सुबह ग्रामीणों और परिवारीजनों का गुस्सा फूट पड़ा। हत्या का खुलासा न होने से नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया।

जाम की वजह से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया और राहगीर परेशान होने लगे। इस बीच किसी ने पुलिस को मामले लोगों के जाम लगाने की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। प्रशासन की ओर से शीघ्र कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।

