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विदेश में नौकरी से पहले बोली-भाषा सीखेंगे युवा, योगी सरकार तीन शहरों में बनाएगी ट्रेनिंग सेंटर

Mar 26, 2026 09:28 am ISTPawan Kumar Sharma मेरठ/कानपुर, प्रमुख संवाददाता
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विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब बोली-भाषा और संस्कृति को लेकर परेशान न होने की जरूरत नहीं है। वह जिस देश आप जाना चाहते हैं, वहां की बोली-भाषा और संस्कृति सरकार सिखाएगी। इसके लिए कानपुर समेत तीन शहरों में प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा।

विदेश में नौकरी से पहले बोली-भाषा सीखेंगे युवा, योगी सरकार तीन शहरों में बनाएगी ट्रेनिंग सेंटर

विदेश में नौकरी के इच्छुक हैं, तो बोली-भाषा और संस्कृति को लेकर परेशान न हों। आप सिर्फ अपना हुनर तराशिए। जिस देश आप जाना चाहते हैं, वहां की बोली-भाषा और संस्कृति सरकार सिखाएगी। यूपी सरकार ने युवाओं को हुनरमंद बनाने के साथ विदेश की बोल, भाषा और रीति-रिवाज को सिखाने की पहल की है। इस क्रम प्रदेश भर में कानपुर समेत तीन शहरों में प्रशिक्षण केंद्र खोल रही है।

यूपी से बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए इजरायल, जर्मनी, जापान व खाड़ी के देशों में जाते हैं। इनमें कुछ देशों में नौकरी के लिए युवाओं का चयन प्रदेश सरकार के जरिए संबंधित देश की एजेंसी करती है। निर्माण कार्यों से लेकर हॉस्पिटैलिटी व नर्सिंग के लिए युवाओं की बड़ी मांग है। तमाम युवा इसलिए आवेदन नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें विदेशी भाषा नहीं आती है।

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कानपुर, गोरखपुर और मेरठ में बनेगा केंद्र

यूपी सरकार ने विदेश में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं को विभिन्न देशों की बोली, भाषा और संस्कृति सिखाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कानपुर, मेरठ और गोरखपुर में प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण कार्य विदेशों से नामित एजेंसियां करेंगी। उप्र सेवायोजन विभाग के जरिए युवा जिन देशों में नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, उन देशों की एजेंसी अभ्यर्थियों को अपने देश की बोली, भाषा और संस्कृति सिखाएंगे।

28 को सर्वे के लिए आ रही एजेंसी

कानपुर में विदेशी बोली, भाषा व संस्कृति प्रशिक्षण केंद्र प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय के भवन में खोला जाना प्रशिक्षण केंद्र के लिए भवन का सर्वे करने 28 मार्च को एजेंसी आ रही है।

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नौकरी से पहले विदेशी बोली-भाषा सीखेंगे युवा

इस मामले में सहायक निदेशक सेवायोजन विभाग के उज्ज्वल सिंह ने बताया कि विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले युवाओं को संबंधित देश की बोली, भाषा और संस्कृति सिखाई जाएगी। कानपुर के अलावा गोरखपुर और मेरठ सेवायोजन कार्यालय में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाना है। 28 को सर्वे के लिए एजेंसी आ रही है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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