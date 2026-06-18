गुटखा लेने गए युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने की तोड़फोड़ और आगजनी
संतकबीरनगर में युवक की हत्या के बाद आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। घटना से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।
Sant Kabir Nagar Murder: यूपी के संतकबीरनगर जिले में गुटखा लेने गए युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। गुरुवार देर शाम हुई इस हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बभनी-पिपरा बोरिंग मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। डीआईजी, डीएम, एसपी, एएसपी समेत कई थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया।
बखिरा क्षेत्र के कोलकी चमरसन गांव का रहने वाला आनंद कुमार (26) पुत्र इंद्रेश गुरुवार की देर शाम अपने घर से दो किलोमीटर दूर बभनी चौराहे पर बाइक से गुटखा लेने गया था। उसी दौरान वहां घात लगाए बैठे आरोपियों ने धारदार हथियार से गला रेत कर आनंद कुमार की नृशंस हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी भाग निकले। इधर हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित परिजन और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुट गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने बभनी चौराहे और कुसम्हा में तोडफोड़ के साथ ही आगजनी कर दी। इसमें कई गुमटियां जल गईं। ग्रामीणों बभनी चौराहे पर शव रख कर जाम लगा दिया। हत्यारोपी की तत्काल गिरफ्तारी की और पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दिलाने की मांग पर देर रात तक ग्रामीण अड़े रहे। ग्रामीणों पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।
तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना पाकर पहुंची पुलिस फोर्स
सूचना पाकर मौके पर डीआईजी संजीव त्यागी, डीएम आलोक कुमार, एसपी संदीप कुमार मीना, एएसपी सुशील कुमार सिंह, एसडीएम, सीओ, एसओ बखिरा, एसओ मेंहदावल, एसओ बेलहर, एसओ दुधारा, धर्मसिंहवा, कोतवाल खलीलाबाद, एसओजी टीम और एलआईयू, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। घटना से तनाव को देखते हुए आरोपी के गांव कुसम्हा में भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मौके पर अधिकारी जमे हैं। घटना दो समुदायों से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की चर्चा
मृतक के छोटे भाई रोहित का आरोप है कि आनंद गुटखा लेने गया था। उसी दौरान आरोपियों ने पीछे से धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ भगा निकला। हत्या करने वाला मुख्य आरोपी बखिरा क्षेत्र के कुसम्हा गांव का है। चर्चा है कि हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग है। हालांकि, इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।