लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर खुद को आग लगाने वाले युवक की मौत, पूर्व विधायक पर लगाए थे आरोप

पांच दिन पहले लखनऊ में सपा प्रदेश कार्यालय के बाहर खुद को आग लगाने वाले युवक की मौत हो गई। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। पूर्व विधायक और उनके गुर्गों से परेशान होकर युवक 10 सितंबर को मुंह बोली बहन और भाई के साथ लखनऊ पहुंचा था। उसने पड़ोसी द्वारा उधार लिए छह लाख रुपये न लौटाने और पूर्व विधायक पर मुंह बोली बहन के साथ अभद्रता करने का आरेप लगाया था। युवक की मौत से हड़कंप मचा है। बतादें कि 10 सितंबर को विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर दोपहर करीब साढ़े तीन बजे अलीगढ़ के योगेश गोस्वामी नामक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली था। आनन-फानन में पुलिस कर्मियों ने आग पर काबू पाया और योगेश को सिविल में भर्ती कराया था, जहां से उसे हालत नाजुक देख केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया था। योगेश ने सपा के पूर्व विधायक के भाई पर बहन से अभद्रता, मकान कब्जाने और गुर्गों पर छह लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया था।

होश में आने पर क्या बोला था युवक अस्पताल में होश आने पर योगेश ने बताया था कि वह अलीगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के टीन वाली मस्जिद के पास सुपर कॉलोनी का रहने वाला है। वह अपनी मुंह बोली बहन समा, उनकी मां नूरबानो और परिवार के साथ रहता है। बचपन में माता-पिता की मौत हो गई थी। नूरबानो ने ही पालन पोषण किया है। इसलिए वह उन्हीं को मां और समा को बहन कहता है। समा भी सपा नेत्री हैं। योगेश के मुताबिक पूर्व विधायक के भाई शमीम ने बहन से अभद्रता की थी। दहेलीगेट थाने में उनके खिलाफ तहरीर दी थी। थाने से लेकर उच्चाधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटते रहे पर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। शमीम ने मकान पर कब्जा कर लिया है। अकसर असलहा दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। योगेश ने बताया था कि शमीम के बेटे दानू उर्फ दानिश, वसीम और उसके साथी नदीम, मास्टर व अन्य सट्टे व बीसी का काम करते हैं। बीसी में छह लाख रुपये लगाए थे। मियाद पूरी होने पर मांग की तो रुपये नहीं दिए।