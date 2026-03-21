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यूपी: पुलिस की पूछताछ से घबराकर भागे युवक की कुएं में गिरकर मौत, भड़के ग्रामीण

Mar 21, 2026 10:54 pm ISTAjay Singh संवाददाता, ललितपुर
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पुलिस की पूछताछ से घबराकर भागे युवक की कुएं में गिरकर जान चली गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शनिवार सुबह शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उनकी मांग थी कि आरोपित थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।

यूपी: पुलिस की पूछताछ से घबराकर भागे युवक की कुएं में गिरकर मौत, भड़के ग्रामीण

UP News: यूपी के ललितपुर के नाराहट थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस की पूछताछ से घबराकर भागे एक युवक की कुएं में गिरकर जान चली गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार सुबह शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उनकी मांग थी कि आरोपित थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक शराब के नशे होने के कारण कुएं में गिरा और उसकी मौत हो गई। वहीं देर शाम एसपी ने नाराहट थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है।

जानकारी के अनुसार भीकमपुर निवासी सचिन पुत्र हरदू पाल और राघवेंद्र पुत्र संतोष ने मामले में नाराहट पुलिस को एक तहरीर सौंपी है। इस तहरीर में उन्होंने बताया कि वे दोनों 20 मार्च को अपने साथी 19 वर्षीय शिवम पाल पुत्र कैलाश निवासी ग्राम सौंरई के साथ नाराहट से नई मोटरसाइकिल खरीदकर घर जा रहे थे। लौटते समय शाम करीब साढ़े सात बजे मोहल्ला बरगौरा स्थित शंकर के मंदिर के पास वह खड़े थे। तभी नाराहट की तरफ से पुलिस की गाड़ी आई।

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गाड़ी से नाराहट थाना प्रभारी पारुल सिंह, उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह, विवेक राठौड़, अंकित पटेल और राजेश यादव नीचे उतरे और शराब पीने का आरोप लगाते हुए उन्हें चोर बताया। यही नहीं पुलिस उनकी नई मोटरसाइकिल को भी चोरी की बताने लगी। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज व अभद्रता करते हुए मारपीट भी की। तभी शिवम पुलिस से बचने के लिए भागने लगा। कुछ पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया पर वह पकड़ में नहीं आया। पुलिस के जाने के बाद वे दोनों शिवम को काफी देर तक तलाशते रहे पर उसका कुछ भी पता नहीं चला।

पुलिस के वापस आने पर हम लोगों ने शिवम के न मिलने की बात बताई पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसपर दोनों युवकों ने मामले की जानकारी घरवालों को दी। सुबह ग्रामीणों की सूचना के बाद नाराहट पुलिस ने युवक के शव को कुएं से बाहर निकाला। इस बीच घटनाक्रम से आक्रोशित भीड़ ने शव को अपने कब्जे में लिया सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने पुलिस अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई बार पुलिस और लोगों के बीच जबरदस्त नोकझोंक भी हुई। मामला तूल पकड़ता देख कई थानों की पुलिस और पीएसी मौके पर पहुंच गई लेकिन ग्रामीण नहीं माने।

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देर शाम तक ग्रामीण आरोपित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। पीड़ित युवकों ने नाराहट थानाध्यक्ष सहित उक्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस अफसरों से मांग की है। वहीं पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने युवक को खोजने में लापरवाही बरतने पर देर शाम नाराहट थाना प्रभारी पारुल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है।

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क्या बोली पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि घटना की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि शुक्रवार देर रात एक मामले में थाना पुलिस बरौदिया गांव जा रही थी। रास्ते में तीन लड़के शराब पी रहे थे। पुलिस ने उनको समझाया कि वह लोग अपने घर जाएं। घटना की जांच करके जब पुलिस टीम लौटी तो दो लड़कों ने बताया कि उनका एक साथी नहीं मिल रहा है। शनिवार को मृतक के परिजनों ने असंतोष जताते हुए कुछ आरोप लगाए हैं, जो जांच में निराधार पाए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि युवक शराब के नशे में होने के कारण कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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