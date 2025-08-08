लखनऊ पुलिस कमिश्नर के आवास के पास युवक पर हमला; दबंगों ने लात-घूसों से पीटा, सिर फटा

पुलिस कमिश्नर आवास के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर दबंगों ने गुरुवार देर रात युवक को जमकर पीट दिया। हमले में युवक का सिर फट गया। उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक रेस्टोरेंट के बाहर दबंगों ने देर रात एक युवक को जमकर पीट दिया। दबंगों ने युवक को इस कदर मारापीटा कि उसका सिर ही फट गया। यह पूरी घटना जहां पर हुई वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस कमिश्नर का आवास भी मौजूद है। इसके बाद भी दबंगों के हौसले बुलंद दिखे। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो हमलावर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि तहरीर आई है आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शुक्रवार को वायरल हो गया। पुलिस फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है।

ताया जा रहा है रेस्टोरेंट में हुक्का बार भी चलता है। हालांकि पुलिस ने हुक्का बार चलने की बात से इंकार किया है। दोनों पक्ष रेस्टोरेंट से देर रात निकले। इसके बाद एक युवक पर दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। हमले के दौरान उसे लात घूसों से जमकर पीटा। सिर पर ईट से प्रहार कर दिया। हमले में युवक का सिर फट गया। सूचना पर जबतक पुलिस पहुंची हमलावर भाग निकले। एसीपी के मुताबिक दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश है। पहले नाका में विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई भी हुई थी। पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आई है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

हाथरस में मिट्टी माफिया ने खनन अधिकारी से की अभद्रता, होमगार्ड को पीटा वहीं दूसरी ओर हाथरस में खनन अधिकारी ने मिट्टी लेकर जा रहे डंपर को रोकना चाहा तो पीछे से आए स्कार्पियो सवारों ने मारपीट कर दी। दबंगों ने होमगार्ड को भी नहीं छोड़ा। शुक्रवार रात करीब तीन बजे खनन अधिकारी गौरव कुमार अपनी टीम के साथ आगरा-हाथरस रोड पर निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने देखा कि डंपरों से मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। यह देख खनन अधिकारी ने डंपर का पीछा करना शुरू कर दिया। अपनी गाड़ी का हॉर्न और सायरन बजाकर डंपर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने डंपर को नहीं रोका। चालक डंपर को खंदौली टोल की और भगाने लगा। खनन अधिकारी डंपर का पीछा करते हुए बेदई थाना सादाबाद की ओर चलने लगे। यहां से डंपर जैतई होते हुए करैया गांव थाना सहपऊ में डंपर रुका।