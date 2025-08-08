youth was attacked near residence Lucknow Police Commissioner goons beat him with kicks and punches his head was broken लखनऊ पुलिस कमिश्नर के आवास के पास युवक पर हमला; दबंगों ने लात-घूसों से पीटा, सिर फटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyouth was attacked near residence Lucknow Police Commissioner goons beat him with kicks and punches his head was broken

लखनऊ पुलिस कमिश्नर के आवास के पास युवक पर हमला; दबंगों ने लात-घूसों से पीटा, सिर फटा

पुलिस कमिश्नर आवास के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर दबंगों ने गुरुवार देर रात युवक को जमकर पीट दिया। हमले में युवक का सिर फट गया। उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 8 Aug 2025 03:09 PM
share Share
Follow Us on
लखनऊ पुलिस कमिश्नर के आवास के पास युवक पर हमला; दबंगों ने लात-घूसों से पीटा, सिर फटा

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक रेस्टोरेंट के बाहर दबंगों ने देर रात एक युवक को जमकर पीट दिया। दबंगों ने युवक को इस कदर मारापीटा कि उसका सिर ही फट गया। यह पूरी घटना जहां पर हुई वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस कमिश्नर का आवास भी मौजूद है। इसके बाद भी दबंगों के हौसले बुलंद दिखे। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो हमलावर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि तहरीर आई है आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शुक्रवार को वायरल हो गया। पुलिस फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है।

ताया जा रहा है रेस्टोरेंट में हुक्का बार भी चलता है। हालांकि पुलिस ने हुक्का बार चलने की बात से इंकार किया है। दोनों पक्ष रेस्टोरेंट से देर रात निकले। इसके बाद एक युवक पर दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। हमले के दौरान उसे लात घूसों से जमकर पीटा। सिर पर ईट से प्रहार कर दिया। हमले में युवक का सिर फट गया। सूचना पर जबतक पुलिस पहुंची हमलावर भाग निकले। एसीपी के मुताबिक दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश है। पहले नाका में विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई भी हुई थी। पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर आई है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

हाथरस में मिट्टी माफिया ने खनन अधिकारी से की अभद्रता, होमगार्ड को पीटा

वहीं दूसरी ओर हाथरस में खनन अधिकारी ने मिट्टी लेकर जा रहे डंपर को रोकना चाहा तो पीछे से आए स्कार्पियो सवारों ने मारपीट कर दी। दबंगों ने होमगार्ड को भी नहीं छोड़ा। शुक्रवार रात करीब तीन बजे खनन अधिकारी गौरव कुमार अपनी टीम के साथ आगरा-हाथरस रोड पर निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने देखा कि डंपरों से मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। यह देख खनन अधिकारी ने डंपर का पीछा करना शुरू कर दिया। अपनी गाड़ी का हॉर्न और सायरन बजाकर डंपर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने डंपर को नहीं रोका। चालक डंपर को खंदौली टोल की और भगाने लगा। खनन अधिकारी डंपर का पीछा करते हुए बेदई थाना सादाबाद की ओर चलने लगे। यहां से डंपर जैतई होते हुए करैया गांव थाना सहपऊ में डंपर रुका।

वहीं पर एक काले रंग की स्कर्पियो पीछे से आकर रुकी। उसमें सवार 5-6 लोग बाहर आए और खनन अधिकारी की गाड़ी पर हमला कर दिया। कार सवारों ने होमगार्ड धर्मवीर सिंह और चंदपाल सिंह के साथ मारपीट करते हुए खनन अधिकारी की गाड़ी में तोड़-फोड़ कर दी और जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली सादाबाद व सहपऊ पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले की माफिया मिट्टी के डंपर व स्कार्पियो को लेकर फरार हो गए। खनन अधिकारी की तहरीर के आधार पर छह-सात अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खनन अधिकारी गौरव कुमार का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सादाबाद तहसील क्षेत्र में खनन होने की सूचना पर गए थे। यहां पर डंपर को रोकना चाहा तो पीछे से आए कार सवारों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में एक गार्ड घायल हो गया। हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

Lucknow News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |