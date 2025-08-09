youth was attacked Kakori over minor dispute and his brothers shot him with licensed gun काकोरी में मामूली विवाद पर युवक पर हमला, भाइयों के साथ मिलकर लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
काकोरी के मोहद्दीनपुर गांव में दो युवकों में हुई कहासुनी के बाद शनिवार सुबह दबंग युवक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता की लाइसेंसी दोनाल बंदूक से एक युवक के कमर से सटा कर गोली मार दी।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, काकोरी (लखनऊ)Sat, 9 Aug 2025 04:02 PM
यूपी की राजधानी लखनऊ में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक पर बंदूक से हमला बोल दिया। काकोरी के मोहद्दीनपुर गांव में दो युवकों में हुई कहासुनी के बाद शनिवार सुबह दबंग युवक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता की लाइसेंसी दोनाल बंदूक से एक युवक के कमर से सटा कर गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। गोली की आवाज सुनकर दौड़े परिजनों ने घायल को सीएचसी काकोरी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। युवक का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। घटना के बाद आरोपी युवक भाग निकले। पुलिस ने असलहा बरामद कर आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक मोहद्दीनपुर निवासी अनिल गौतम (25) वायरिंग कारीगर है। शुक्रवार को गांव निवासी दोस्त सचिन राजपूत के साथ पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी। शनिवार की सुबह भी दोनों के बीच कहासुनी हुई जिसके बाद सचिन और अनिल घर चले गए। थोड़ी देर बाद सचिन अपने पिता हरिराम की लाइसेंसी दोनाल बंदूक लेकर भाई गुडडू और बउवा के साथ अनिल गौतम के घर पहुंच गया। घर के बाहर बाइक के पा खड़े अनिल की कमर से सटाकर बंदूक से गोली मार दी। गोली लगने से अनिल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घर के बाहर बैठी मां शांति देवी ने गोली मारते देख चीखने चिल्लाने लगी। गोली मारकर आरोपी मौके से भाग निकले। परिजन घायल को लेकर सीएचसी काकोरी पहुंचे जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। ट्रॉमा में युवक का इलाज चल रहा है। घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी है।

