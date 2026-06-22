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बुलंदशहर में शराब पार्टी के दौरान खूनी खेल, कहासुनी के बाद युवक की गोली मारकर हत्या

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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बुलंदशहर में रविवार देर रात शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। उधर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

बुलंदशहर में शराब पार्टी के दौरान खूनी खेल, कहासुनी के बाद युवक की गोली मारकर हत्या

UP News: यूपी के बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां जहांगीराबाद नगर में रविवार देर रात शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

जानकारी के‌ अनुसार भैय्यापुर रोड पर कुछ युवक शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान मनीष सैनी और शिवम सैनी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर शिवम ने 26 साल के मनीष सैनीपर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल मनीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक मनीष लाल कुआं पर मोबाईल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था।

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घटना की सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्वाट टीम सहित चार टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है।

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दो बच्चों की मां संग लिव-इन रिलेशनशिप में रहे युवक ने खाया जहर

उधर, मेरठ में दो बच्चों की मां के साथ चार सालों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे युवक ने रविवार सुबह जहर खा लिया, जिसे परिजनों ने गंभीर हालत में नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं थाने पहुंची महिला ने प्रेमी पर चार वर्ष तक उसका शोषण करने और पीछा छुड़ाने के लिए जहर खाने का नाटक करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

रविवार को मवाना थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का हाई-प्रोफाइल मामला सामने आया, जिसने थाने से लेकर अस्पताल तक हलचल मचा दी। मामले में मेरठ निवासी दो बच्चों की मां ने अपने प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि करीब पांच वर्ष पहले उसकी मवाना निवासी युवक से जान-पहचान हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। संबंधों की जानकारी होने के बाद पति ने उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। इसके बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में मेरठ में रहने लगी।

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आरोप है कि युवक अब उससे दूरी बनाने लगा है। उसे मवाना से भी भगा दिया और फोन पर झूठे मुकदमे में फंसाने तथा ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता के अनुसार रविवार सुबह उसे फोन पर कुछ ऑडियो संदेश भी भेजे। इसके कुछ समय बाद सूचना मिली कि युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में मवाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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