बुलंदशहर में शराब पार्टी के दौरान खूनी खेल, कहासुनी के बाद युवक की गोली मारकर हत्या

बुलंदशहर में रविवार देर रात शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। उधर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

UP News: यूपी के बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां जहांगीराबाद नगर में रविवार देर रात शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

जानकारी के‌ अनुसार भैय्यापुर रोड पर कुछ युवक शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान मनीष सैनी और शिवम सैनी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर शिवम ने 26 साल के मनीष सैनीपर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल मनीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक मनीष लाल कुआं पर मोबाईल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था।

घटना की सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्वाट टीम सहित चार टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है।

दो बच्चों की मां संग लिव-इन रिलेशनशिप में रहे युवक ने खाया जहर उधर, मेरठ में दो बच्चों की मां के साथ चार सालों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे युवक ने रविवार सुबह जहर खा लिया, जिसे परिजनों ने गंभीर हालत में नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं थाने पहुंची महिला ने प्रेमी पर चार वर्ष तक उसका शोषण करने और पीछा छुड़ाने के लिए जहर खाने का नाटक करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

रविवार को मवाना थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का हाई-प्रोफाइल मामला सामने आया, जिसने थाने से लेकर अस्पताल तक हलचल मचा दी। मामले में मेरठ निवासी दो बच्चों की मां ने अपने प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि करीब पांच वर्ष पहले उसकी मवाना निवासी युवक से जान-पहचान हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। संबंधों की जानकारी होने के बाद पति ने उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। इसके बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ प्रेमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में मेरठ में रहने लगी।