स्कूटी से पहुंचे युवकों ने तीन मुस्लिमों से मांगा आधार कार्ड, फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, पुलिस ने लिया ऐक्शन

Feb 21, 2026 04:11 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
बदायूं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूटी से पहुंचे युवक ने तीन मुस्लिम व्यक्तियों को रास्ते में रोक लिया और फिर पीटना शुरू कर दिया।

यूपी के बदायूं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूटी से पहुंचे युवक ने तीन मुस्लिम व्यक्तियों को रास्ते में रोक लिया। इनमें दो बुजुर्ग थे। तीनों से युवकों ने आधार कार्ड मांगा और फिर उन पर हाथ छोड़ दिया। युवकों ने तीनों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। इसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहन पड़ताल में जुटी है।

वायरल वीडियो में 15 फरवरी का है। घटना इस्लामनगर थाना क्षेत्र की रूदायन नगर पंचायत की बताई जा रही है। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर निवासी अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल हमीद ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अपने दो साथियों के साथ किसी काम से जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान रुदायन के वार्ड आठ का रहने वाला अक्षय कुमार उर्फ छोटू स्कूटी से हॉर्न बजाते हुए पहुंचा और सड़क से हटने को कहा। जब तक वे लोग किनारे हो पाते, तभी उसने मारपीट शुरू कर दी। वीडियो वायरल होने और तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की।

आरोपियों का गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अक्षय कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर विधिक कार्रवाई की गई है। आरोपी के खिलाफ चोट पहुंचाने, मारपीट करने और शांतिभंग करने से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

उधार के रुपये मांगने पर हमला, लाठी-डंडों से पीटा

वहीं संभल के गांव कनुआ नगला में उधार के रुपये मांगने पर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कनुआ नगला निवासी महिपाल पुत्र राम प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति पर उसके पांच हजार रुपये उधार थे। 18 फरवरी की शाम जब उसने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने रुपये देने से इनकार कर दिया और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया। महिपाल का आरोप है कि शोर सुनकर उसकी मां और पत्नी बचाने पहुंचीं तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कुंवरपाल पुत्र जोगराज, सुनैना निवासी कनुआ नगला तथा विशाल पुत्र श्रीनाथ और श्रीनिवास पुत्र रामजस निवासी राजपुर बांसडीह थाना बलिया के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

