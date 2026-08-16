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इटावा में बर्थडे पार्टी से लौट रहे युवक की हत्या; सीने में उतार दी गोली, सामने आई ये वजह

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, जसवंतनगर(इटावा)
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इटावा के जसवंतनगर में जन्मदिन पार्टी से लौट रहे राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के बीच पुलिया पर कहासुनी के बाद अंशुल ने सीने में गोली मारी। पुलिस ने चार नामजद समेत छह पर केस दर्ज कर एक आरोपी रामाधार को गिरफ्तार किया है।

Firing Gun crime Pixabay
Firing Gun crime (Pixabay Photo)

इटावा के जसवंतनगर में शनिवार देर रात जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले में चार नामजद समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक नामजद आरोपी रामाधार सिंह उर्फ अचंभे को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पीपरीपुरा निवासी राहुल पुत्र कल्याण सिंह खेती करता था। परिजनों के मुताबिक करीब दो महीने पहले हाईवे से गांव जाने वाले मार्ग पर जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी परिसर में लगे सौर ऊर्जा संयंत्र की प्लेटें चोरी हो गई थीं।

बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त मारी गोली

इस मामले में यादराम ने राहुल और उसके दो साथियों के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन इसके बावजूद रंजिश बनी हुई थी। शनिवार रात राहुल का चाचा श्यामवीर गांव के नवनीत और बंटू के साथ हाईवे स्थित मकान से वापस लौट रहा था। गांव के पास पुलिया पर कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर श्यामवीर ने फोन कर राहुल को मौके पर बुला लिया। उस समय राहुल नगला चैतराम निवासी रवि की जन्मदिन पार्टी में गया हुआ था।

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तमंचे से सीने में मारी गोली

चाचा का फोन आने के बाद राहुल गाड़ी लेकर पुलिया के पास पहुंचा। आरोप है कि वहां कहासुनी के दौरान अंशुल ने तमंचा निकाल लिया और राहुल के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही राहुल जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आरोपी वहां से भाग निकले। गोली चलने की सूचना मिलते ही एसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से जानकारी ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

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6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा

एसपी सिटी ने बताया कि मामले में चार नामजद समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एक नामजद आरोपी रामाधार सिंह उर्फ अचंभे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस घटना के पीछे पुरानी रंजिश और शनिवार रात हुए विवाद समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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