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बर्थडे पार्टी के बाद युवक की हत्या, 3 दिन बाद मिली लाश, रिश्तेदारों से पूछताछ

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, मेरठ/कंकरखेड़ा
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मेरठ के कंकरखेड़ा में 23 जुलाई को बर्थडे पार्टी के बाद लापता हुए अकाउंटेंट रजत का सड़ा-गला शव रविवार को भोला रोड स्थित खेत में मिला। परिजनों ने बड़े भाई के रिश्तेदार राहुल और नितिन पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है।

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मेरठ के कंकरखेड़ा में 23 जुलाई को बर्थडे पार्टी के बाद एक युवक की हत्या कर लाश गायब कर दी गई। रविवार सुबह भोला रोड पर युवक की सड़ी गली लाश डेडिक्रेटेड फ्रैट कॉरिडोर के पास खेत में बरामद हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक अपने बड़े भाई के रिश्तेदारों के साथ पार्टी करने गया था। उन्होंने ही हत्या कर लाश खेत में फेंक दी। शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक टीम और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कंकरखेड़ा में सरधना रोड तीर्थ कुंज कॉलोनी में रजत और शुभम अपनी मां राकेश कुमारी के साथ रहते हैं, जबकि इनका बड़ा भाई विक्की रोहटा रोड पर ड्रीम सिटी कॉलोनी में अपनी पत्नी निशा और बच्चों के साथ रहता है। रजत सुभारती पुलिस चौकी के पास जेडएसएम कंपनी में अकाउंटेंट था।

भाई के सालों के साथ पार्टी करने गया था रजत

23 जुलाई को विक्की के रिश्ते के दोनों साले राहुल और नितिन (रजत की भाभी निशा के चचेरे भाई) रजत के घर पहुंचे। इसके बाद रजत ने ऑफिस से छुट्टी ली और कंपनी में ही साथ काम करने वाले साथी जय कुमार का जन्मदिन मनाने राहुल और नितिन के साथ घर से साथ निकला। रजत, जय कुमार, नितिन और राहुल सभी भोला रोड पर बंद पड़े पेट्रोल पंप पर पहुंचे। यहीं पर चारों ने शराब पार्टी की और खाना पीना किया। शाम के समय जयकुमार मौके से चला गया था, जबकि रजत अपने भाई के दोनों सालों के साथ वहीं रह गया था। देर शाम तक रजत वापस नहीं आया तो भाई शुभम ने कॉल किया। फोन राहुल और नितिन ने उठाया और बताया कि रजत मिल नहीं रहा है और कहीं चला गया है। रजत के परिजन मौके पर पहुंचे और काफी खोजबीन की, लेकिन रजत नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और गुमशुदगी दी गई। तीनों युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई।

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पुलिस तीन दिन में क्यों नहीं खोज पाई शव

रजत के भाई शुभम ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की। घटनास्थल के एक किलोमीटर के दायरे में ही रजत की लाश रविवार को सुबह मिल गई। पुलिस ने उसी रोज कार्रवाई की होती तो संभवत: रजत बच जाता। बताया कि इस मामले में आला पुलिस अधिकारियों से कंकरखेड़ा पुलिस की शिकायत करेंगे।

रविवार सुबह मिली रजत की लाश

परिजन घटनास्थल के आसपास लगातार खोजबीन कर रहे थे। रविवार सुबह कुछ ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे ट्रैक के पास एक युवक की लाश पड़ी है। परिजनों ने कपड़ों से रजत की पहचान की और पुलिस को बुलाया। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले और सीओ दौराला फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन शुरू की गई और शव को मोर्चरी भेजा गया। फिलहाल पुलिस राहुल, नितिन और जयप्रकाश से पूछताछ में लगी है। वहीं, रजत के परिजनों ने राहुल, नितिन और जयप्रकाश पर ही हत्या का आरोप लगाया है।

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रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही पुलिस

एसपी सिटी, विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि भोला रोड पर रजत नाम का युवक 23 जुलाई को लापता हो गया था और रविवार सुबह उसकी लाश मिली है। परिजनों के आरोपों को लेकर जांच की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के समय जो रिश्तेदार और दोस्त रजत के साथ थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी जांच के बाद ही खुलासा होगा।

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