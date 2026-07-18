दो दिन से लापता युवक को जंगली जानवरों ने बनाया निवाला, गन्ने के खते से मिला कंकाल
लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में एक युवक का कंकाल मिला है। कपड़ों से हुई पहचान से युवक की शिनाख्त हुई है। युवक दो दिन पहले घर से सब्जी लेने के लिए निकला था, तभी से लापता था। माना जा रहा है कि युवक को किसी जंगली जानवर ने अपना निवाला बनाया है।
Lakhimpur Kheri News: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में मोहम्मदी (महेशपुर) रेंज के महेशपुर बीट के गांव तूलमेलगंज के एक युवक का कंकाल मिला है। शव को जंगली जानवर पूरी तरह से खा गए थे। मृतक की पहचान कपड़ों से की गई है। परिजन और ग्रामीण बाघ के हमले की आशंका जता रहे है। वहीं वन विभाग जांच करने मे जुटा है। युवक तीन दिन पहले बाजार सब्जी खरीदने के लिए से घर से निकला था और तभी से गायब था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार वालो में कोहराम मच गया।
थाना हैदराबाद और मोहम्मदी (महेशपुर) रेंज के महेशपुर बीट के गांव तूलमेल गंज निवासी अनिल कुमार (35) पुत्र जुगलकिशोर उर्फ़ पंडा अपने घर से गुरुवार को झाऊपुर बाजार से सब्जी लेने के लिए गया था। शाम तक वापस नहीं आया तो परिवार वालो को चिंता हुई। लेकिन अनिल नहीं आया। तीन दिन बाद शनिवार को सबेरे उसका शव जय प्रकाश निवासी झाऊपुर के गन्ने के खेत में मिला। शव को पुरी तरह से जंगली जानवर खा गये थे। शरीर पर केवल हड्डियां ही बची थी। घटना की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई। मौके पर थाना प्रभारी सुनील मलिक अपने पुलिस बल और वन टीम के दरोगा रोहित कुमार मय एसटीपीएफ फ़ोर्स के साथ पहुंच गये।
बाघ के हमले की आशंका
सूचना मिलते ही प्रधान पति आलोक जायसवाल, रणधीर कुमार सहित गांव के तमाम लोग पहुंच गए। मृतक की पहचान कपड़ो से की गई। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पहले बाघ ने हमला करके अनिल को मौत के घाट उतार दिया हो। उसके बाद उसके शव को जंगली जानवर खा गये हो। फिलहाल वन टीम जांच मे जुटी है। खेतों मे बाघ के पगमार्क तलाश रही है। घटना का सही खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। पुलिस ने शव को अपने कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मौत की खबर आते ही परिवार वालो में कोहराम मच गया।
बाघ की लोकेशन को लगाए गए कैमरे
बाघ की लोकेशन ट्रेस करने के लिए विभाग ने चार कैमरे लगाए है। महेशपुर इलाके के गांव तूलमेलगंज निवासी अनिल का शव मिलने से वनविभाग हरकत मे आया। जिस जगह पर अनिल का शव मिला था उससे कुछ ही दूरी पर बाघ ने नील गाय का शिकार किया था। यह कहना सही होगा कि घटना स्थल के आसपास बाघ की मौजूदगी लगातार रही है। घटना होने के बाद वन दरोगा अखिलेश सिंह, रोहित कुमार,मित्रपाल सिंह तोमर,बाघ मित्र छत्रपाल, नवनीत कुमार, सर्वजीत सहित स्टॉफ ने बाघ की लोकेशन ट्रेस करने के लिए नयागांव से झाऊपुर मार्ग सहित घटना स्थल के चारो तरफ चार कैमरे लगा दिए है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघ की मौजूदगी गन्ने के खेतो में है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।