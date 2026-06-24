बोलेरो चढ़ाकर युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने शव रखकर लगाया जाम, जातीय रंजिश में खेला खूनी खेल

अमरोहा में जातीय रंजिश ने मंगलवार शाम खूनी रूप ले लिया। बाजार से घर लौट रहे दो युवकों को बोलेरो ने कुचल दिया। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

Amroha Murder: यूपी के अमरोहा में जातीय रंजिश के चलते जमकर खूनी खेल खेला गया। बाजार से लौट रहे दो युवकों को बोलेरो कार से कुचल दिया गया। जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की हत्या की खबर से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने अलीगढ़ मार्ग पर शव रखकर करीब ढाई घंटे तक जाम लगाया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों हंगामा हुआ। पुलिस ने दो नामजद समेत 5-6 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है।

खैलिया खालसा निवासी रामनिवास खड़गवंशी (20) मंगलवार शाम अपने साथी सतेंद्र के साथ दौरारा के साप्ताहिक बाजार से पैदल घर लौट रहा था। आरोप है कि दौरारा फील्ड के पास खैलिया पट्टी की ओर से आई बोलेरो ने दोनों को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल रामनिवास की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि सतेंद्र का उपचार चल रहा है। मृतक के चाचा चरन सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से यह वारदात की गई। तहरीर में लुहारी खादर निवासी शिवम सागर, छपना निवासी रोहित समेत तीन-चार अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।

चार थानों की पहुंची पुलिस घटना के बाद मंगलवार रात खड़गवंशी समाज के लोगों ने अलीगढ़ मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर सीओ पंकज कुमार त्यागी, सीओ अंजलि कटारिया, एसडीएम हिमांशु उपाध्याय, एएसपी अखिलेश भदौरिया समेत चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के आश्वासन के बाद रात करीब साढ़े 11 बजे जाम समाप्त हुआ और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब ढाई घंटे तक हंगामा चलता रहा। बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पौरारा घाट पर अंतिम संस्कार कराया गया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

दो नामजद समेत पांच लोगों पर मुकदमा पुलिस ने दो नामजद और तीन-चार अज्ञात बोलेरो सवार आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया का कहना है कि दो नामजद और तीन-चार अज्ञात बोलेरो सवार आरोपियों के खिलाफ हत्या (धारा 302) समेत अन्य प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है, जिससे अन्य अज्ञात आरोपियों की शिनाख्त की जा सके। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, जल्द ही वे पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है मामला इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि बीती 18 जून को सोशल मीडिया पर हुई अभद्र टिप्पणी से जुड़ी है। खड़गवंशी समाज के युवकों द्वारा कथित तौर पर दलित समाज और उनके नेताओं के खिलाफ टिप्पणी के बाद हसनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके विरोध में खड़गवंशी समाज ने प्रदर्शन किया था और जवाबी तहरीर देकर दलित समुदाय के 11 लोगों पर देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया था। इस तहरीर में नामजद आरोपी रोहित वारदात और शिवम सागर के नाम भी शामिल थे। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने से दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था, जो अंततः इस वारदात में तब्दील हो गया।

आरोपियों का वीडियो वायरल, डंडे और शराब दिख रहे वारदात से ठीक पहले का बोलेरो सवार आरोपियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में करीब सात आरोपी हाथों में डंडे लिए हुए हैं और शराब व बीयर पी रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो खुद एक आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। पीड़ित पक्ष ने यह वीडियो पुलिस को सौंपते हुए इसे सोची-समझी साजिश का सबूत बताया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।