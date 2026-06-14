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मसाज करने से मना किया तो युवक को मार डाला; सड़क पर फेंका शव, शराब पार्टी में विवाद हुआ था

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, ललितपुर
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ललितपुर में शराब पार्टी के दौरान पैरों की मसाज करने से मना करने पर तीन दोस्तों ने 24 वर्षीय राजकुमार की बेल्ट और लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। बाद में शव सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मसाज करने से मना किया तो युवक को मार डाला; सड़क पर फेंका शव, शराब पार्टी में विवाद हुआ था

ललितपुर में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली। पैरों की मसाज करने से इनकार करने पर तीन दोस्तों ने मिलकर 24 वर्षीय युवक की बेल्ट और लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। सिविल लाइन स्थित गजरा पैलेस के पास रहने वाले 24 वर्षीय राजकुमार पंथ उर्फ छन्नू का शव शनिवार शाम गुरुनानक मार्केट वाली गली के सामने एक जिम के पास नग्न अवस्था में पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, सदर कोतवाली प्रभारी अनुराग अवस्थी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने जब शव का निरीक्षण किया तो उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। घटनास्थल के आसपास खून भी फैला हुआ था, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मृतक की पहचान राजकुमार पंथ के रूप में की। मृतक की मां राधाबाई ने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए सम्यक उर्फ राही जैन, गौरव रायकवार और गजेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

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शराब पार्टी में मसाज करने से मना करने पर मर्डर

पूछताछ में मुख्य आरोपी सम्यक ने पुलिस को बताया कि उसके घर पर शराब पार्टी चल रही थी, जिसमें उसने गौरव, गजेंद्र और राजकुमार को बुलाया था। शराब पीने के दौरान उन्होंने राजकुमार से पैरों की मसाज करने को कहा। इस बात पर राजकुमार नाराज हो गया और कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर तीनों आरोपियों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और बेल्ट तथा लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी गंभीर थी कि कुछ ही देर में राजकुमार ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत होने के बाद आरोपी घबरा गए। पुलिस के अनुसार, पकड़े जाने के डर से उन्होंने शव को गुरुनानक धर्मशाला के पास सड़क किनारे फेंक दिया और वहां से फरार हो गए।

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मृतक के परिवार में कोहराम

पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि नामजद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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